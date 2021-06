La ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, ha estat elegida aquest diumenge secretària general de Podemos en la IV Assemblea Ciutadana Estatal de la formació habitada. Amb un 88,7% dels vots totals (al voltant del 86% dels vots vàlids), els inscrits del partit han decidit que sigui Belarra la que assumeixi les regnes de l'organització; la seva candidatura ha superat a la del militant crític Fernando Barredo i al de l'edil de San Lorenzo de El Escorial Esteban Tettamanti.

El procés de votació es va obrir el diumenge de la setmana passada i es va tancar aquest dissabte a les 18.00 hores, durant la primera jornada del conclave que ha celebrat Podemos. La ministra ha guanyat en un context de baixa participació (han votat 53.500 inscrits, aproximadament el 38,5% del cens fixat per a aquestes primàries, que aconsegueix gairebé els 139.000 simpatitzants, i implica un nivell de participació lleument inferior al que es va registrar en Vistalegre III, que va reelegir llavors a l'exsecretari general Pablo Iglesias).

La candidatura de Crecer, liderada per Ione Belarra, ha obtingut 45.753 vots;

la candidatura Nuevo Impulso, de Fernando Barredo 3.106; i la candidatura de Podemos Horizontal, encapçalada per Esteban Tettamanti, 2.730.



També s'ha imposat la llista de Belarra en les primàries al Consell Ciutadà Estatal. Al costat de membres que havien format part de l'anterior Consell (Irene Montero, Noelia Vera, Isa Serra, Rafa Mayoral, Idoia Villanueva o Pablo Echenique, entre altres), han entrat nous perfils, com el dels diputats de Podemos en l'Assemblea de Madrid Alejandra Jacinto i Serigne Mbayé (consulta aquí la llista íntegra del nou Consell Ciutadà Estatal de Podemos).

També s'ha renovat el Comitè de Garanties. Els nous integrants d'aquest òrgan són: Silvia Fernández Castro, Raúl Fuente, Cristina Cumellas, Esther Alarcón, Carmen Collado, Carlos Sánchez, Francisco de la Torre, Alicia Madrid, Fernando Aguilar i Cristina Martínez Serrano.

"Podemos no va néixer per governar en minoria"

Després de la proclamació dels resultats, Belarra s'ha dirigit per primera vegada a la militància com a secretària general de Podemos. En la seva intervenció ha avançat els reptes i objectius sobre els quals vol assentar el seu full de ruta: tenir una formació més coral i amb lideratges femenins, reforçar l'ancoratge territorial de l'organització, consolidar el "bloc de direcció d'Estat" sobre el qual se sustenta el Govern de coalició en el Congrés i rearmar el partit de cara al pròxim cicle electoral (autonòmiques i municipals, primer, i generals, després).



"Podemos ha de créixer amb lideratges corals i amb més feminisme. Créixer amb un Podemos arrelat i fort en els territoris; toca construir organització i candidatures tan fortes com sigui possible per sortir a guanyar d'aquí dos anys a les eleccions autonòmiques i municipals", ha assegurat.



Sobre el bloc de la investidura ha defensat que "per avançar en la construcció democràtica del nostre país necessitem caminar de la mà de les forces territorials que conformen la majoria progressista; cuidarem i a protegir aquesta majoria".



"Podemos ha de créixer, sortir a guanyar les pròximes eleccions generals i ser la primera força d'aquest Govern de coalició. Aquest és un mandat d'aquesta assemblea: guanyar. Podemos no va néixer per governar en minoria i no ens resignem ni ens conformem", ha explicat.