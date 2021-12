L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, no ha superat la moció de confiança vinculada a l'aprovació dels pressupostos 2022 i ara s'obre un termini d'un mes per tal que els grups a l'oposició trobin un candidat alternatiu per substituir-lo. Si això no passa i no s'arriba a aquest consens, els pressupostos s'aprovaran automàticament i Pueyo es mantindrà com a alcalde. Pueyo només ha rebut el suport de 12 vots que corresponen als regidors del seu partit, ERC i els del seu soci de govern, Junts. S'han abstingut els comuns i votat en contra tota la resta (PSC, PP i els no adscrits, exregidors de Cs). Pueyo ha alertat de la "temeritat" que suposa bloquejar els comptes i també s'ha mostrat disposat a negociar amb els veïns un Pla d'usos sobre el futur alberg per a temporers de Pardinyes.



Miquel Pueyo ha basat les seves intervencions en posar èmfasi en la importància dels pressupostos 2022, que de moment no prosperen. Pueyo ha remarcat que els comptes han de servir per tirar endavant la ciutat en el moment "més difícil" des de la Guerra Civil i per això, són tant elevats, estipulats en 196,1 milions, prop de 29 més que enguany, un 17,2%. L'alcalde ha alertat del risc que suposaria no aprovar els comptes per perdre els fons Next Generation i ha demanat als grups que se centrin en tenir uns pressupostos, tal com ha passat a la Diputació de Lleida, a la Generalitat o a l'Ajuntament de Barcelona.



També ha centrat el seu discurs en un dels punts de discòrdia que han portat a aquesta situació, l'Equipament per a Múltiples Usos que s'ha de construir al barri de Pardinyes per acollir, entre d'altres, temporers sense sostre durant la campanya de la fruita. L'alcalde ha assegurat que estan disposats a "negociar" i establir un diàleg amb tots els veïns del barri i la ciutat sobre com ha de ser el Pla d'Usos d'aquest alberg, el qual ha recordat, que tindrà més funcions a banda de la d'acollir temporers.

El tinent d'alcalde i portaveu de Junts, Toni Postius, ha reafirmat el seu suport a l'alcalde Pueyo en la qüestió de confiança i ha posat en dubte que en el termini d'un mes, formacions "molt heterogènies" proposin un candidat viable per substituir-lo. Per això, ha lamentat que al final s'acabin perdent unes "setmanes vitals" per abordar projectes que actualment tenen entre mans i que la ciutadania no ho acabi entenent.

L'oposició no cessa en la crítica al projecte de Pardinyes

Els grups a l'oposició s'han mantingut ferms en la crítica al projecte d'alberg per a temporers al barri de Pardinyes. L'antiga portaveu de Cs i ara regidora no adscrita, Ángeles Ribes, ha lamentat l'enfrontament entre barris i veïns i ha recordat a l'alcalde que hi ha altres models però s'ha mostrat convençuda que està "tancat en banda per no perdre una sucosa subvenció de la Generalitat. El portaveu del PPC, Xavier Palau, ha considerat que la situació actual és fruit de la "incapacitat de lideratge" del govern de la Paeria que ha anat perdent suports des de 2019. Així mateix, ha acusat Pueyo "d'encapsular-se" en un projecte que va en contra dels veïns de Pardinyes.



La portaveu del Comú de Lleida, Elena Ferre, ha demanat que no se'ls acusi de ser els responsables de la no aprovació dels pressupostos i ha recordat que els dies posteriors a la signatura de l'acord amb ERC i Junts, van tenir lloc fets que els van demostrar que allò només era una "escenificació". Ferre ha avisat que el Comú no seguirà sent la "comparsa" d'un govern que no compleix i ha afegit que després de confiar-hi molts cops només han pogut constatar que la resposta és el partidisme.



Finalment, el cap de l'oposició i portaveu del PSC, Fèlix Larrosa, ha lamentat que la proposta que van fer de pressupostos alternatius al govern fos rebutjada i ha assegurat que la tensió que es viu avui a la ciutat es deu a la implantació de l'alberg a Pardinyes. Per això, ha criticat que el govern municipal no busqui una alternativa a aquesta situació i s'ha mostrat convençut que l'oposició ambiciona contribuir als canvis "en positiu".