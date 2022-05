Carles Puigdemont no repetirà com a president de Junts per Catalunya. L'expresident de la Generalitat i actual eurodiputat ho ha comunicat a la militància de la formació en una carta avançada pel diari Ara. La seva renúncia al càrrec es formalitzarà en el congrés que el partit celebrarà el proper 4 de juny a Argelers, a la Catalunya Nord.

D'aquesta manera, Puigdemont només ocuparà el càrrec de president del Consell per la República, l'organització que ell mateix havia fundat. En el conclave Junts també haurà d'escollir un nou secretari general, ja que l'actual, Jordi Sànchez, va anunciar ara fa un mes que tampoc continuaria al càrrec.

En el seu text a les bases, Puigdemont afirma que "és necessari que el partit tingui una nova presidència, que participi de les reunions executives, que participi a fons de les decisions polítiques que calgui adoptar". "No presentaré la meva candidatura a la renovació de la presidència del partit, per bé que m’agradarà molt i em sentiré molt honorat de poder acomiadar-me com a president de manera presencial, al costat de tots vosaltres", afegeix.

Puigdemont va ser escollit president de Junts en el congrés que el partit havia celebrat l'agost de 2020. La seva marxa i la de Sànchez obligarà a la militància a escollir una nova direcció i alguns dels noms que sonen per ocupar els càrrecs són l'actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, que podria optar a la presidència, i el de l'exconseller i antic pres polític Jordi Turull, que assumiria la secretaria general. Ambdós representen famílies marcadament diferenciades dins la formació.