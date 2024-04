Ponsatí i Graupera aconsegueixen els avals per presentar-se a les eleccions del 12 de maig

La llista de l'eurodiputada Clara Ponsatí i el filòsof Jordi Graupera ha aconseguit els avals necessaris per presentar-se a les eleccions del 12 de maig per les quatre demarcacions. La candidatura Alhora assegura que una setmana abans de la data límit han aconseguit superar en més d'un 20% el número exigit per la Junta Electoral. La recollida va començar el dimecres 13 de març i s'ha fet a través d'una xarxa de més de 600 voluntaris, que han organitzat punts de recollida d'avals en més de 50 localitats.



"Ha estat un esforç heroic per part dels voluntaris a les quatre demarcacions", ha assegurat Ponsatí, que ha posat en valor "la dificultat que implica una fita com aquesta en tan poc temps i sense suport institucional, ni estructura, ni finançament de partit". "Això és una onada que ens ha permès parlar amb milers de persones i entendre les raons per la decepció cap als partits tradicionals," ha afegit Graupera.

El 23 d'abril, en una conferència al Teatre Borràs, Ponsatí i Graupera tenen previst presentar les línies mestres de la seva llista Alhora que vol "substituir" els partits que "han renunciat a fer la independència". La candidatura fa una crida a tots els abstencionistes i a tothom que estigui cansat de votar "amb una pinça al nas". "Una altra política existeix i es diu Alhora", defensen.

Encara no revelen qui serà el seu cap de llista, tot i que hi ha una "possibilitat bastant alta" que sigui o bé Ponsatí o bé Graupera.

La quarta candidatura independentista

El partit de Ponsatí i Graupera es presenta com la quarta candidatura independentista, que també té la intenció d'ocupar la xenòfoba Aliança Catalana, la formació que lidera l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, que ja va anunciar que es presentaria el proper 12 de maig. Comparteixen l'aposta retòrica per la via unilateral.