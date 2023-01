Ponsatí presenta un recurs perquè Llarena retiri la seva ordre de detenció a Espanya al·legant que és "il·legal"

L'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha presentat un recurs perquè el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena retiri l'ordre de detenció contra ella a Espanya, al·legant que el delicte de desobediència que se li imputa pel referèndum de l'1- O hauria prescrit i que, a més, encara gaudeix d'immunitat.

L'entrada en vigor de la reforma del Codi Penal va suposar que el magistrat Llarena retirés les acusacions de sedició -delicte que ha desaparegut- dels processaments de Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí. No obstant, el jutge manté la imputació de l'exconsellera d'Ensenyament per un delicte de desobediència, que no comporta presó però l'obliga a declarar davant l'alt tribunal. En la resta també els atribueix un delicte de malversació.

Per això, la defensa de Ponsatí va presentar el dilluns un recurs de reforma al Tribunal Suprem contra la interlocutòria del jutge instructor del 12 de gener, en què ordenava el processament de l'eurodiputada només per un delicte de desobediència. La defensa sosté que la nova ordre de detenció dictada contra l'exconsellera és "il·legal", ja que té immunitat en qualitat d'europarlamentària, sense que a més el magistrat hagi sol·licitat el seu aixecament.

L'exconsellera d'Ensenyament esgrimeix així mateix que no va ser processada per desobediència a la interlocutòria dictada pel jutge Llarena el març del 2018, i que en tot cas aquest delicte hauria prescrit, ja que han passat més de cinc anys des de que el Tribunal Constitucional va instar els membres del Govern a no impulsar el referèndum del 2017. Així, per a la defensa de Ponsatí, l'ordre de detenció no té "cap tipus d'empara legal".

Amb tot, la defensa de l'exconsellera demana al jutge que ordeni "sense cap dilació" als cossos i forces de seguretat de l'Estat que deixin sense efecte l'ordre nacional de detenció contra Clara Ponsatí.



Sobre el seu possible retorn a Catalunya

Sobre el seu possible retorn a Catalunya, Clara Ponsatí ja va dir que preveu tornar "com més aviat millor", però ja va avisar que no es presentarà davant el Tribunal Suprem en assegurar que no reconeix la jurisdicció del jutge Pablo Llarena. "Garanties democràtiques a l'Estat no se'n tenen mai. En el meu cas, tinc immunitat [com a europarlamentària] i no m'haurien de detenir. Però garanties al 100% no les tenim", va recalcar en una entrevista a Catalunya Ràdio.