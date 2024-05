Ponsatí s'aparta de la primera línia després del fracàs d'Alhora a les eleccions catalanes

L'exconsellera Clara Ponsatí ha anunciat que s'aparta de la "primera línia" de la política després del fracàs d'Alhora a les eleccions catalanes del 12-M. L'eurodiputada de Junts i cap de llista s'aparta després que la candidatura de la dreta liberal que va impulsar amb el filòsof Jordi Graupera s'hagi quedat molt lluny d'entrar al Parlament el 12-M. La formació només ha sumat 13.700 vots -el 0,4% del total-, i ha estat superada clarament fins i tot per partits com el Pacma o Ciutadans.

"El projecte independentista està en una gran crisi, i no us hem sabut convèncer de que a Alhora tenim idees per començar a revertir-ho. Amb aquests resultats, caldrà que replantegem el futur del projecte", ha dit a través de la xarxa social X. Per això, ara considera que el seu "paper ja no ha de ser a la primera línia". Ponsatí també demana plantejar "tots plegats com podem continuar aquesta lluita": "Si alguna cosa es va fer evident ahir és que no podem abandonar-la", ha afegit.

Aquest diumenge a la nit, poc optimistes amb les opcions a l'inici de l'escrutini, Alhora va anunciar un congrés constituent el 29 de juny, amb l'objectiu que serà el partit que "remuntarà l'independentisme en el futur". Des de l'espai ara donen l'opció als simpatitzants de poder aportar al partit una quota mensual de 10 euros en qualitat de "fundadors".

Ponsatí ja va reconèixer que els resultats eren "pitjors" del que s'esperaven. "Hem de valorar fins a quin punt les persones que hem estat al capdavant hem de seguir-hi", va dir durant la jornada electoral en declaracions als mitjans. "És una nit trista per Catalunya, està clar que la causa de la llibertat de Catalunya retrocedeix", va lamentar en referència als resultats globals de l'independentisme.

El fracàs d'Alhora

Tot i ser una nova opció sobiranista, la candidatura impulsada per Ponsatí i Graupera no ha entrat al Parlament de Catalunya com esperaven els seus ideòlegs, mentre sí que ho ha fet una nova opció independentista com Aliança Catalana, d'extrema dreta. Amb un 0,44% dels vots ha estat l'onzena força en la lluita electoral, per darrera d'altres partits que han quedat fora com Pacma, amb un 1,08%, o Ciutadans, amb el 0,72%.

Alhora concorria a aquestes eleccions amb la intenció d'articular l'anomenat quart espai independentista i recollir vot crític amb els partits tradicionals. Ponsatí fou consellera d'Educació del Govern de Carles Puigdemont a la tardor del 2017, i ha estat sempre una de les veus més unilateralistes de l'independentisme.

L'ara eurodiputada fou molt crítica amb la decisió que es va prendre llavors de no aguantar el pols al Govern espanyol de Mariano Rajoy i defensar la proclamació unilateral de la independència de Catalunya. En els darrers temps, Ponsatí ha dirigit també retrets tant al Govern d'ERC per la seva aposta "autonomista" com a Junts per Catalunya per facilitar la investidura del president espanyol Pedro Sánchez.