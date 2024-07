El Port de Barcelona estrena un sistema per endollar els vaixells a la xarxa elèctrica mentre estiguin atracats

El Port de Barcelona ha inaugurat el seu primer Onshore Power Supply (OPS), un sistema per endollar els vaixells a la xarxa elèctrica mentre aquests es trobin atracats. La iniciativa, que s'ha presentat avui, suposa un pas endavant en els plans de descarbonització i sostenibilitat de l'entitat, que s'agrupen sobre el paraigua del projecte 'Nexígen'. L'OPS que s'ha donat a conèixer està ubicat a la terminal de contenidors Hutchison Ports Best, ubicada al Prat de Llobregat. La inversió ha estat de cinc milions d'euros i es tracta de la primera infraestructura d'aquestes característiques, en una terminal de contenidors, que s'instal·la a un port de la Mediterrània.

Amb l'OPS, els operadors d'aquest espai assoliran una reducció de 250 anuals de CO2 gràcies al fet que que els vaixells que utilitzin aquest 'endoll' operaran al port amb els motors apagats. Els responsables del Port de Barcelona han indicat que l'objectiu és que abans de l'any 2030, aquest sistema s'estengui als molls on atraquen els ferris i els creuers.

L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès; la consellera de Territori, Ester Capella; el secretari general de Transports Aeri i Marítim del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, Benito Núñez; l'alcalde del Prat del Llobregat, Lluís Mijoler; la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i el president de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, així com el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó. També han assistit a l'acte el director general de Hutchison Port Holdings Europa i el president del comitè de sostenibilitat del grup Hutchison, Clemence Cheng, i el CEO de Hutchison Ports BEST, Guillermo Belcastro, entre d'altres.

El president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, ha recordat que "és el primer pas" per avançar cap a la descarbonització d'un complex que, segons ha assenyalat, suposa "el 2% del PIB i la generació del 0,7% d'emissions de CO2 de Catalunya". Per això, amb l'activació de l'OPS es rebaixaria "de forma dràstica", ha recalcat. Alhora, ha apuntat que "paral·lelament" s'està fent el desplegament de 100 MW d'energia fotovoltaica sobre sostre del port.

Per la seva banda, el president de la Generalitat de Catalunya en funcions, Pere Aragonès, ha destacat que amb aquesta incorporació, el Port de Barcelona "lidera la innovació, la transició energètica als ports del Mediterrani, la transformació verda i la lluita contra el canvi climàtic". D'aquesta manera, "converteix el Port de Barcelona en un referent de com han d'avançar el conjunt d'infraestructures portuàries en l'àmbit global".

Una norantena de connexions anuals

En els seus dos primers anys de funcionament, està previst que a l'OPS es facin unes 90 connexions. La instal·lació del sistema s'ha fet amb una xarxa de mitja tensió amb 3.000 metres de cable fins a tocar del moll, el que permetrà subministrar fins a 8 MW de potència i un cop es connecten els vaixells és capaç d'adaptar el corrent elèctric de 25.000 volts de tensió de la xarxa a 6.600 que necessiten les embarcacions. El nou sistema l'ha fabricat l'empresa danesa PowerCon.

L'OPS és el primer que es desplega en el marc del pla Nexígen del Port de Barcelona, que amb una inversió de 200 milions d'euros, vol electrificar tots els seus molls i reduir les emissions de l'activitat portuària. Amb un cost de gairebé cinc milions d'euros, l'OPS de Hutchison Ports Best ha estat finançada en part a través dels fons europeus Next Generation. A més d'instal·lar el sistema a totes les terminals, el projecte també implica la construcció d'una nova subestació elèctrica a partir de la qual es desplegarà una nova xarxa de mitja tensió per tot el port, incloent-hi una canalització submarina per connectar els subministraments del moll de l'Energia i el moll Adossat, que permetrà l'electrificació de les terminals de creuers.

El director general de Hutchison Port Holdings Europa i president del comitè de sostenibilitat del grup Hutchison, Clemence Cheng, ha recalcat que la posada en marca de l'OPS oferirà nombrosos beneficis mediambientals, incloent-hi la reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (s'estima que l'electrificació global dels molls principals del port de la capital catalana eliminarà 66.000 tones de CO2 a l'any, la qual cosa equival a retirar 33.000 cotxes de la circulació).



Els responsables de la terminal han afegit altres avantatges com la millora de la qualitat de l'aire, la reducció del soroll a conseqüència de l'apagada dels motors dels vaixells portacontenidors, una font important de contaminació acústica, i l'electrificació dels molls.

Aquesta mateixa setmana, en una visita al Port de Barcelona, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va avançar que durant l'estiu es durà a terme la signatura del conveni de finançament dels accessos ferroviaris del Port de Barcelona. Aquest anunci fa referència als projectes portuaris de carretera i ferrocarril de les instal·lacions portuàries, que recullen actuacions per un valor de 730 milions d'euros. La signatura del conveni haurà de dirimir el repartiment de les partides, encara que està previst que uns 200 milions siguin a càrrec de l'Autoritat Portuària de Barcelona sobre la base del fons d'accessibilitat terrestre de Ports de l'Estat i la resta l'assumeixin els organismes i institucions estatals, com el mateix ministeri, Adif o Renfe.