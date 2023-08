El Port de Barcelona licita la subestació per electrificar els molls per 14 milions

El Port de Barcelona ha tret a licitació la construcció de la subestació elèctrica que esdevindrà el node principal de la xarxa per electrificar els seus molls. El contracte està valorat en 14 milions d'euros i ha de ser el cor del projecte Nexigen per descarbonitzar l'activitat portuària.

La licitació inclou la redacció del projecte, la direcció i execució de les obres, així com el manteniment i l'operació de la subestació durant un període de dos anys un cop finalitzi la seva construcció, prevista per a l'any 2025. Va ser aprovada pel Consell d'Administració del Port de Barcelona el passat mes de febrer i va obtenir autorització del Consell de Ministres el passat mes de juliol.

La construcció d'aquesta instal·lació es farà simultàniament amb altres projectes per electrificar els molls, on el Port de Barcelona preveu invertir uns 130 milions d'euros només en les primeres fases. En paral·lel a la subestació es construirà la xarxa de mitja tensió que unirà aquest equipament amb les diferents terminals, incloent-hi la connexió subterrània que unirà els molls de l'Energia i Adossat.

L'objectiu del port és electrificar totes les terminals de creuers i fer que fins a sis vaixells es puguin connectar de forma simultània en un futur. Tal com ha apuntat el port en un comunicat, la nova subestació que avui surt a licitació és necessària per construir aquesta xarxa de mitja tensió que subministra electricitat als molls del Port de Barcelona i serà l'element clau sobre el qual pivotarà la seva transició energètica.

"Els vaixells que hi arribin podran aturar els seus motors auxiliars i funcionar amb energia neta amb certificació d'origen 100% renovable, reduint les seves emissions i contribuint a la descarbonització de l'activitat portuària i a la millora de la qualitat de l'aire", ha apuntat. "A llarg termini, l'electrificació dels molls del Port de Barcelona serà una peça clau per assolir l'objectiu de ser un port climàticament neutre el 2050", afegeixen en la nota de premsa.

En concret, quan el Port de Barcelona tingui electrificats tots els punts d'atracada dels creuers, el moll Prat i les terminals de ferris de la dàrsena de Sant Bertran i el moll de Costa, s'eliminaran 66.000 tones de CO2 i 1.234 tones de NOx de les emissions de l'activitat portuària. Això representa reduir el 38% del NOx i del CO2 emesos pels vaixells durant la seva estada a moll i eliminar el 22% de les emissions de NOx i CO2 de tota l'activitat portuària.