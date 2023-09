El port de Tarragona preveu créixer en creuers amb la posada en marxa de la nova terminal

El Port de Tarragona preveu la rebuda de més creuers amb la posada en marxa d'una nova terminal l'any que ve. Enguany, des de l'inici de temporada fins al setembre, al Moll de Balears han atracat 32 vaixells i la ciutat ha rebut uns 70.000 passatgers. A pesar de les manifestacions en contra de col·lectius com Stop Creuers Tarragona, les obres d'ampliació van començar aquest juny i es preveu que estiguin enllestides el pròxim abril. El cost total d'inversió és de 5,5 milions d'euros.



La nova terminal s'està construint en una superfície de 2.200 metres quadrats al Moll de Balears del Port de Tarragona. Segons Alba Colet, responsable comercial de Global Ports Holding, l'empresa que s'encarrega del projecte, "és viable créixer" i remarca que "és molt important és fer-ho de forma ordenada". Actualment els operaris estan treballant en el sanejament de l'espai alhora que s'estan fabricant els mòduls, i Colet assegura que les obres segueixen un bon ritme.



Visió de les empreses

La responsable comercial opina que la indústria de creuers creixerà en els pròxims anys a Tarragona i augura una bona rebuda per part de les navilieres. "Les empreses estan pensant a fer no solament escales de trànsit, sinó també embarcaments i desembarcaments, i tenir una terminal ho facilita perquè necessites la infraestructura per fer tota la part de seguretat tant dels passatgers com de les maletes", ha explicat.



De les 54 escales que s'han programat aquesta temporada encara en queden 22

Segons ella, però, el creixement serà moderat. Colet assegura que les escales previstes pel que queda d'any no generen cogestió a la ciutat perquè no n'hi ha cada dia. De fet, de les 54 que s'han programat per aquesta temporada, en falten 22.



Finalment també ha remarcat la voluntat d'oferir un ampli ventall d'excursions arreu de la demarcació perquè l'impacte econòmic no es concentri només a la capital tarragonina.

Veus crítiques

Tot aquest projecte s'està desenvolupant a pesar de les crítiques de plataformes com Stop Creuers Tarragona, que lluita per una reducció radical de l'activitat creuerística a la Mediterrània. El passat 7 de maig, de fet, es van mobilitzar per rebutjar l'ampliació del port amb el suport d'altres entitats com Ecologistes en Acció a Catalunya.