Posen en marxa una campanya per finançar la rehabilitació de la Maternitat d'Elna 

L'Ajuntament d'Elna, a la Catalunya del Nord, ha posat en marxa una campanya de donacions per finançar les obres de rehabilitació de la Maternitat Suïssa d'Elna, un espai fundat el 1939 per Elisabeth Eidenbenz per acollir dones embarassades. L'equipament va haver de tancar a finals d'abril per les esquerdes que van aparèixer en el seu interior.

Una primera valoració dels danys xifra la reparació en uns 870.000 euros. El consistori preveu que les administracions franceses assumeixin aproximadament la meitat del cost però l'alcalde, Nicolàs Garcia, diu que el municipi no pot fer front a la resta (uns 450.000 euros). No només perquè es tracta d'un municipi petit, sinó també perquè, a banda de la Maternitat, tenen altres monuments històrics que s'han de reparar, com la muralla.

Per això, han engegat una campanya per aconseguir finançament. En aquest sentit, instal·laran una urna a l'entrada de l'edifici i han obert un número de compte per fer-hi donacions. De moment, ja han aconseguit 11.000 euros, 10.000 dels quals els ha aportat un ciutadà anònim.

Plataformes de micromecenatge

L'edifici presentava esquerdes des de feia temps, però en els últims mesos havien crescut i n'havien sortit de noves. Els tècnics que les van inspeccionar van alertar del perill de despreniments. Per tant, d'entrada, s'haurà de protegir i acordonar la part exterior per evitar que caiguin pedres de la cornisa. Aquesta intervenció que es farà en les properes setmanes costarà uns 170.000 euros.

L'Ajuntament no descarta utilitzar les plataformes de micromecenatge

"Tothom que doni el que pugui: un euro, dos euros, mil euros.... el que sigui", insisteix Garcia. D'altra banda, l'Ajuntament preveu demanar la implicació de la Generalitat i de l'Estat espanyol. "Aquí s'hi explica la història de la humanitat. No pot tancar", remarca l'alcalde.

Mentrestant, l'equipament continuarà tancat sense data però, a partir de mitjans de juny, es podrà visitar la planta baixa i una exposició que s'ubicarà als jardins exteriors.

Lloc de memòria

La Maternitat d'Elna va ser fundada per la mestra i voluntària suïssa Elisabeth Eidenbenz l'any 1939 al castell d'en Bardou per acollir dones embarassades que després de la Guerra Civil espanyola malvivien als camps de refugiats d'Argelers, Sant Cebrià i Ribesaltes. L'objectiu de l'equipament era que les dones poguessin donar a llum en condicions decents. En total, hi van néixer gairebé 600 nadons. L'espai va tancar l'abril del 1944, quan els nazis van detenir Eidenbenz.

L'any 2005, l'Ajuntament d'Elna va adquirar l'edifici de la Maternitat amb l'objectiu de preservar-ne la memòria com a exemple d'iniciativa humanitària. El 2013, després d'una reforma que va convertir l'espai en un museu de memòria històrica, el castell d'en Bardou, conegut com la Materintat d'Elna, va obrir les portes per homenatjar la tasca d'Eidenbenz. L'any 2021 es va adherir a la Xarxa d'espais de memòria democràtica de la Generalitat de Catalunya.