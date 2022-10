La possible supressió de la conselleria d'Universitats al nou Govern inquieta el món universitari català

La maquinària del Palau de la Generalitat treballa a ple rendiment per tenir a punt el nou Govern sense Junts a principis de la setmana que ve. I a més de buscar nous titulars per a les conselleries vacants, set en total, també s'hi ha perfilat una petita remodelació de l'estructura que podria recompondre l'Executiu amb la reducció del nombre de departaments. Un dels que ha començat a sonar com a possible damnificat és el Departament de Recerca i Universitats, encarregat de dirigir la política del Govern pel que fa a l'ensenyament superior. I això ha disparat les alarmes al món universitari català que es mostra preocupat i inquiet per la possible eliminació de la conselleria.

Guàrdia (UB): "És imprescindible que el nou Govern de Pere Aragonès mantingui la conselleria"

Un dels primers a pronunciar-se sobre la qüestió ha estat ni més ni menys que el rector de la Universitat de Barcelona, ​​Joan Guàrdia. El rector d'una de les universitats catalanes més importants assegura que "l'impuls de la investigació, les aliances universitàries europees, l'inici en la correcció del finançament i la coordinació del sistema universitari català són grans reptes posats en marxa pel Departament d'Universitats. És imprescindible que el nou Govern de Pere Aragonès mantingui la conselleria". Guàrdia és un rector proper al sobiranisme català.

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, en una compareixença. — Eli Don / ACN

Una conselleria Guadiana

El Departament d'Universitats ha estat dirigit durant la primera part de la legislatura per la consellera de Junts, Gemma Geis, una política gironina molt propera a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. És l'única membre del Govern que s'ha manifestat a favor de la sortida de Junts de l'Executiu a la consulta de les bases. Ho va expressar aquesta mateixa setmana en una sessió del Parlament.

El Departament d'Universitats, Investigació i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya va ser creat el 3 d'abril de 2000

Universitats és una conselleria comodí que apareix i desapareix en funció dels diferents governs de coalició. El Departament d'Universitats, Investigació i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya va ser creat el 3 d'abril de 2000, en un procés de fusió dels comissionats d'Universitats i de la Societat de la Informació. El seu primer titular va ser una destacada figura del món universitari com Andreu Mas-Colell, encara amb govern de CiU. Després ha tingut dos consellers d'Esquerra: Carles Solà i Ferrando i Manel Balcells i Díaz.

El maig del 2006, amb la remodelació del Govern després de l'expulsió dels consellers d'ERC, per part del president Pasqual Maragall, aquest departament va ser suprimit. Les competències d'universitats es van integrar al Departament d'Educació que va passar a anomenar-se Departament d'Educació i Universitats, i les competències de tecnologia i societat de la informació van anar a parar a Presidència.

Al novembre de 2006, amb el Govern sortit de les eleccions format novament pel PSC, ERC i ICV, les competències d'universitats passen al Comissionat per a Universitats i Investigació dins de la conselleria d'Innovació, Universitats i Empresa i les de tecnologia i societat de la informació a la conselleria de Governació i Administracions Públiques.

Alsina no presenta la renúncia

Pel que fa a la configuració del nou Govern encara no es coneixen noms, però fonts de la presidència de la Generalitat asseguren que Aragonès està obtenint una "molt bona resposta" dels consellers i conselleres proposats. La novetat a les files de Junts és que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja té sobre la taula les comunicacions de tots els consellers de Junts notificant que volen ser cessats, excepte la de Victòria Alsina, la consellera d'Acció Exterior.

Fonts properes a Alsina expliquen que la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert no ha dimitit i que espera que Aragonès la destitueixi

Fonts properes a Alsina expliquen que la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert no ha dimitit i que espera que Aragonès la destitueixi. Aquestes fonts aclareixen que té la intenció d'abandonar el Govern i que va posar el càrrec a disposició de Junts. En aquest sentit, asseguren que ara posa el càrrec a disposició d'Aragonès perquè nomeni un nou conseller o consellera. Alsina s'ha reunit aquest dissabte amb el seu equip per analitzar la situació. Amb tot no es descarta, com ja va avançar Públic, que Aragonès pugui demanar a Alsina que es quedi al nou Executiu i està per veure si la consellera ho acceptaria.

El nou Govern, a bon ritme

Vilagrà: "Volem un Govern fort i cohesionat que faci front als reptes que tenim"

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, també ha confirmat que les feines per posar en marxa el nou Govern van a bon ritme. Vilagrà ha confirmat que l'equip del president de la Generalitat, Pere Aragonès, és al Palau de la Generalitat per elaborar l'estructura del nou Govern. Tot i no tenir tots els noms tancats, sí que ha dit que "està molt avançat". "Volem un Govern fort i cohesionat que faci front als reptes que tenim. La situació és molt complicada i necessitem màxima seguretat i estabilitat", va afegir.

La consellera de la Presidència ha tancat la porta a obrir la configuració de les conselleries a un altre partit que no sigui ERC. Però ha garantit que es trobaran els noms "adequats" per a cada departament. I que aquestes persones "hauran de ser obertes" i parlar amb els grups parlamentaris prioritzant els independentistes i els comuns. Tant pel tema dels pressupostos com per a la resta de qüestions.