El PP ajorna el congrés que ha d'escollir el líder del partit a Catalunya que estava previst per a la tardor

El PP ha decidit ajornar el congrés del partit a Catalunya que estava previst per aquesta tardor. Segons ha avançat l'Ara i ha pogut confirmar l'ACN, el partit ha optat per deixar per més endavant el congrés que ha d'escollir el líder de la formació a Catalunya. Fonts del partit asseguren que el conclave no se celebrarà fins passades les municipals "com a mínim", que estan previstes per a finals de maig del 2023.



De moment el president del partit a Catalunya és Alejandro Fernández, que ha estat discutit internament després de la seqüència de mals resultats electorals dels populars, després d'obtenir només 3 diputats a les eleccions al Parlament de l'any passat. Des del partit expliquen que de moment volen prioritzar la celebració dels congressos provincials per encarar els comicis municipals abans d'obrir el debat sobre el lideratge del partit.



El congrés provincial de Barcelona serà el 23 de juliol i tindrà Manu Reyes com a únic candidat a la presidència provincial. L'eurodiputada Dolors Montserrat serà l'encarregada de presidir el conclave.