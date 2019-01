El PP de Casado es desploma a la quarta posició mentre que Vox es dispara, segons el CIS

El PP es desploma en intenció de vot i alhora Vox continua creixent. Segons les dades de l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), referit al mes de gener, el PSOE guanyaria les eleccions amb el 29,9% dels vots, un punt més respecte a l'estudi de desembre. Ciutadans, tot i caure dues dècimes, passaria a ser segona força amb el 17,7%.



Unidos Podemos i les confluències sumen un 15,4% de l'estimació de vot, per davant d'un PP que retrocedeix a la quarta posició amb el 14,9%, deixant-se més de quatre punts pel camí i obtenint el pitjor resultat de la seva història. Vox es dispara i creix gairebé tres punts, arribant al 6,5% d'estimació de vot. El partit ultradretà va obtenir en el baròmetre de desembre un 3,7% dels suports. A Catalunya, ERC seria la força més votada, amb el 20,9% dels vots, per davant del PSC (19,2%) i En Comú Podem (11,3%). Cs (8,1%), PDeCAT (4,6%) i PP (4,1%) són les altres formacions que aspirarien a obtenir representació a Catalunya. Vox es quedaria amb el 0,9%.



Els resultats obtinguts pel partit de Casado, en clara tendència decreixent des de fa mesos, deixen un escenari polític totalment diferent al que reflectia el baròmetre de desembre. Això és així perquè la formació conservadora cau al quart lloc, col·locant-se en l'últim lloc entre els quatre grans partits a nivell estatal.



A més, la tendència a la baixa del PP que reflecteix el CIS en els seus últims estudis, unit al creixement de Ciutadans (que en aquest cas es modera amb la pèrdua de dues dècimes) fa que es pugui consumir definitivament el "sorpasso" a la dreta, situant els de Rivera com a primera força en l'espai polític conservador en superar àmpliament als de Casado, als quals avantatja en gairebé tres punts.



La caiguda del PP coincideix, de nou, amb un augment de la intenció de vot de Vox, que només en els últims dos mesos, segons el CIS, ha crescut gairebé tres punts. La forta caiguda dels conservadors, l'estancament de Ciutadans i el fet que els socialistes se segueixin mantenint en el llindar del 30% de vot, unit al lleuger creixement de Unidos Podemos, forcen un altre important canvi en l'escenari polític: la suma de les esquerres supera la de les dretes.



Només la suma del PSOE i d'Unidos Podemos supera el 45% de l'estimació de vot, mentre que la dels tres partits de la dreta (PP, Cs i Vox) amb prou feines aconsegueix superar el 39 per cent. La suma de l'anomenat bloc de la moció de censura (que afegiria els vots d'ERC, PDeCAT, PNB i Bildu) superaria àmpliament el 50% de l'estimació de vot.

El treball de camp de l'estudi s'ha realitzat entre els dies 1 i 13 de gener, per la qual cosa no recull, per exemple, l'impacte que la decisió d'Íñigo Errejón de concórrer a les eleccions madrilenyes sota les sigles de Más Madrid ha pogut tenir en l'estimació de vot de Unidos Podemos. Sí que recull, en canvi, l'ascens de Juanma Moreno Bonilla a la Presidència de la Junta d'Andalusia, un fet que, segons el baròmetre del CIS, no ha servit per frenar la caiguda dels de Casado.

Ni Sánchez ni Casado inspiren confiança



L'estimació de vot del PSOE i els seus resultats en els últims mesos no és seguida per la valoració que la ciutadania té del president del Govern espanyol, que torna a suspendre amb un 3,8 sobre 10, encara que és el més ben valorat dels principals partits. Cap dirigent polític aprova en un baròmetre que dona a Abert Rivera (3,5) el segon millor resultat entre els líders de les grans formacions, seguit de Pablo Casado (2,9) i del secretari general de Podemos, Pablo Iglesias (2, 8). La portaveu de Coalició Canària al Congrés, Ana Oramas, i el de Compromís, Joan Baldoví, són els més ben parats de l'enquesta amb un 4,5 sobre 10.



Però més enllà de la valoració com a dirigents polítics, ni Casado ni Sánchez obtenen la confiança de la ciutadania per exercir com a presidents del Govern estatal. Un 74,5% dels enquestats li atorguen al líder de l'Executiu poca o cap confiança per seguir al càrrec, mentre que en el cas del líder de l'oposició aquesta xifra puja al 82,4%.



Sobre la "preferència" de la ciutadania sobre quin dirigent hauria de ser president, a Sánchez li donen suport un 26,9% dels enquestats, seguit de Rivera amb el 15,3%, de Casado amb el 10,9% i d'Esglésies amb el 8,9%. Només un 1% dels enquestats prefereixen al líder de Vox, Santiago Abascal, com a líder de l'Executiu.