PP i Vox retiren el nom del compositor valencià Vicent Torrent de l'auditori municipal de Torrent 

Nou cas de censura cultural al País Valencià per part d'un govern format pel PP i Vox, en aquest cas, a Torrent (Horta Sud), on l'ajuntament ha retirat el nom del compositor valencià Vicent Torrent de l'auditori municipal. Nascut el 1945, Torrent és una de les figures més importants de la música tradicional valenciana i fundador del grup musical Al Tall, a més de ser àmpliament guardonat per institucions i entitats culturals al llarg de diverses dècades.

Segons el diari valencià Levante, el nou govern de l'Ajuntament de Torrent -liderat per la popular Amparo Folgado- pretén tornar a l'edifici "el seu nom original", el que va tenir des del 1999 fins al 2016, quan el consistori, aleshores liderat pel PSPV amb el suport de Compromís i de Guanyem, va decidir afegir el nom del compositor valencià.

L'actual govern justifica que el canvi de nom realitzat el 2016 "no va obtenir el consens necessari", ja que no va aconseguir la unanimitat del Consell Municipal de Cultura ni tampoc el suport del Partit Popular, que era la força majoritària a l'oposició. L'executiu municipal també diu que l'ús de Vicent Torrent significa un "greuge comparatiu" cap a altres persones de la cultura torrentina i valenciana que són "igualment mereixedores" de reconeixements d'aquesta mena.

Folgado assenyala que en una ciutat com Torrent, que compta amb diferents bandes de música i amb músics de renom, l'actual govern local "no vol que al vaixell insígnia de la cultura a la ciutat destaqui cap nom per sobre de la resta".

Vicent Torrent és conegut principalment per ser un dels fundadors del grup Al Tall el 1975, i autor d'una de les cançons valencianes més conegudes Tio Canya. Actualment, Torrent membre del Consell Valencià de Cultura i el 2004 va aconseguir el Porrot d'Honor de les Lletres Valencianes de Silla.



El món cultural català i valencià ja ha reaccionat a la censura de l'Ajuntament de Torrent i ho ha titllat d'"odi a la cultura". Òmnium Cultural ha afirmat en un tuit que "viuen de l'odi, la censura i la prohibició: aquesta vegada contra Vicent Torrent".



Nou atac a la cultura valenciana

El cas de Torrent és un més de l'onada d'atacs que està rebent la cultura catalana i valenciana per part de governs formats pel PP i l'extrema dreta de Vox. Les dues formacions no només contra la llengua, sinó contra qualsevol fet que s'apropi al catalanisme o valencianisme.

El cas més sonat, i el que va fer saltar totes les alarmes, va ser el veto de la biblioteca de Borriana -on també governa el PP amb Vox- a les revistes en català Cavall Fort, Enderrock i Sàpiens, entre d'altres.

La decisió de l'Ajuntament de Borriana de cancel·lar les subscripcions a les publicacions infantils, musicals i setmanaris en català ja ha generat protestes del món cultural. Aquest dilluns, un miler de persones es van concentrar davant la biblioteca contra la censura del govern municipal.