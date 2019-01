El PP ofereix a Vox donar ajudes a homes per "violència domèstica" a canvi del seu suport a Andalusia

El PP planeja oferir aquest divendres a Vox negociar un desenvolupament normatiu -encara per determinar- a Andalusia per protegir les víctimes dels maltractaments entre familiars, de manera que els homes puguin rebre ajudes específiques per "violència domèstica".



El diari El Mundo publica aquest divendres, citant fonts de la direcció del PP, que es tracta d'una oferta per desbloquejar la investidura de Juanma Moreno sense modificar el pacte de governabilitat amb Ciutadans, que en un dels seus punts promet impulsar la lluita contra la violència de gènere i el seu finançament. La informació ha estat confirmada per la Ser.

El partit d'extrema dreta que dirigeix ​​Santiago Abascal exigeix ​​modificar aquest pacte entre PP i Ciutadans pel que fa a la violència masclista a canvi del suport dels seus 12 diputats a la cambra andalusa. Després de la negativa de les dues formacions a aquesta petició, Abascal va amenaçar aquest dijous amb no donar suport a la investidura de Juanma Moreno.



Segons publica aquest diari, els conservadors proposen no modificar la llei de violència de gènere andalusa, sinó ampliar la lluita contra la violència de "tot tipus", amb l'objectiu de millorar la protecció dels avis, les àvies, els nens i els homes en l'àmbit familiar, que també cobrarien ajudes específiques.



De fet, aquest mateix dijous, el líder del PP, Pablo Casado, va qualificar el primer assassinat masclista de l'any 2019, que va tenir lloc a Laredo (Cantàbria), de "violència domèstica". El conservador va assenyalar que "amb la violència de gènere, amb la violència domèstica, no s'ha de polititzar", i tot i la reivindicació dels col·lectius feministes, va equiparar ambdós conceptes.



Així mateix, la vicesecretària de Comunicació del PP, Marta González, va comparar aquest dijous la violència masclista amb el referèndum independentista de l'1-O. La també vicepresidenta de la Comissió de Seguiment i Avaluació del Pacte d'Estat contra la violència de gènere sosté que "tot el que està fora de la legislació per descomptat que es pot comparar".

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, té previst parlar aquest divendres per telèfon d'aquesta proposta amb Santiago Abascal, qui ja ha respost al seu compte de Twitter: "Ens sembla un bon principi que es vulgui atendre totes les víctimes de la violència familiar: dones i homes, nens i ancians. Però el nostre programa inclou molts altres aspectes que qui pretén arribar al govern andalús haurà d'escoltar, i d'alguna manera assumir".

1) No hemos recibido todavía ese ofrecimiento de forma oficial. En cualquier caso, vamos a tener que repetir lo que explicamos ayer: Un gobierno que quiera contar con los 12 diputados de VOX para su investidura, deberá sentarse a escuchar el programa votado por 400.000 andaluces pic.twitter.com/gEeKs3awnY — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 4 de gener de 2019

I insisteix: "No hem rebut encara aquest oferiment de forma oficial. En qualsevol cas, repetim el que vam explicar ahir: un govern que vulgui comptar amb els 12 diputats de VOX per a la seva investidura, ha d'asseure's a escoltar el programa votat per 400.000 andalusos ".



El secretari general del partit ultra, Javier Ortega Smith, ha assegurat aquest divendres a la COPE que "és millor tornar a les urnes que defraudar els andalusos amb unes expectatives de canvi falses". Així mateix, ha defensat la "necessària reforma" de la Llei de la Violència de Gènere, una norma que no es pot canviar -ha reconegut-, però que els seus "aspectes més inacceptables, poden ser modificats".



"La violència de gènere no existeix i la seva llei és anticonstitucional", "hi ha més homes assassinats per dones, que dones assassinades per homes" o "les denúncies falses fan mal a milions d'homes". Aquests són alguns dels rumors que sorgeixen amb la intenció d'atacar i desprotegir les dones davant l'enfortiment del missatge feminista.