El PP pateix a Catalunya una fuita de dirigents cap a Valents en la carrera cap a les municipals del 28M

El nou partit Valents ha emergit a Catalunya com un nou actor a tenir en compte en el fragmentat espai polític de la dreta d'obediència espanyola. Les eleccions municipals seran el primer test d'aquesta formació que no té vocació de fer el salt a la política estatal sinó d'aglutinar a Catalunya els votants de dretes i contraris a la independència que es puguin haver vist decebuts amb les polítiques i decisions preses pels partits estatals principals d'aquest signe com el PP, Ciutadans o Vox.

De moment, Valents presenta 71 llistes en què es poden trobar ex membres de tots els partits estatals. Però sens dubte és al PP on Valents ha pescat més dirigents desafectes amb el partit d'Alberto Núñez Feijóo. Tal com va avançar Públic al seu dia, amb una clara voluntat de fer-se un espai a Catalunya al sector de la dreta antiindependentista. De moment ja es comptabilitzen uns 40 exmembres del PP que han engrossit les files de Valents. Pot semblar poc, però a Catalunya les formacions de la dreta espanyolista tenen una implantació territorial reduïda i una escassa militància. Per la qual cosa, pel PP aquest transvasament suposa una fugida gens menyspreable que pot soscavar els objectius del partit de Feijóo per al 28M.

Cares conegudes

Entre els fugats hi ha cares molt conegudes als mitjans de comunicació com Juan Arza i Joan López Alegre, que van ser membres de la direcció del PP a Catalunya. I també l'històric exlíder del partit a Catalunya, Alejo Vidal-Quadras, n'ha mostrat el suport. Però la llarga llista també inclou molts dirigents locals –inclosos actuals regidors– distribuïts per tot Catalunya, des de grans ciutats com Barcelona o l'Hospitalet de Llobregat a municipis més petits com Creixell a la província de Tarragona.

El partit nascut del fracàs de l'operació Barcelona pel Canvi que va liderar Manuel Valls, i que ara té a la regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Eva Parera, al capdavant, no ho tindrà fàcil, però la seva activitat és frenètica amb la voluntat de ser la revelació del 28M a la dreta espanyolista de Catalunya. El resultat a les eleccions municipals marcarà si el procés d'absorció d'exmembres del PP o de Ciutadans continua o es frena.

Valents presenta en total 71 llistes electorals el 28M i amb tan sols un any i tres mesos de vida, el partit que presideix Eva Parera suma 1.500 candidats a regidors que "donaran veu al 70% de la població catalana". "Venir a desfer tot el mal que han fet dècades de nacionalisme i anys de populisme incomoda molta gent", assegura Parera, l'alcaldable per Barcelona d'aquesta formació. Valents fixa un ideari netament de dretes en què defensa "la família tradicional, l'autònom, l'empresa i el principi d'autoritat, i promet posar fi a l''okupació'".

Qui és qui en el transvasament del PP a Valents?

Però qui és qui en aquest transvasament de militàncies? Els principals membres PP que s'han passat a Valents són:

Juan Arza és un dels dirigents més importants que ha fet el pas a Valents i és una de les cares conegudes pels seus debats en alguns espais televisius. Arza va ser cap d'estudis del PP català, però va dimitir per les discrepàncies amb Mariano Rajoy i l'actuació del seu Govern durant el Procés. Va ser militant del PP durant quasi 30 anys i és fundador de Societat Civil Catalana. Ara és secretari de relacions institucionals de Valents.

Joan López Alegre és segurament un dels dirigents més influents del PP que s'ha passat a Valents. És el més conegut per la seva faceta com a tertulià en programes de gran audiència a Catalunya, va ser secretari de política municipal del PPC, ha estat regidor de l'Ajuntament de Mataró, diputat al Parlament i va assumir el repte d'acompanyar Cayetana Álvarez de Toledo al capdavant de la llista per a les eleccions generals. És un empresari dedicat a la consultoria amb importants connexions polítiques dins i fora del PP a nivell estatal. Ara és secretari de comunicació de Valents.

Paula Añó va ocupar el lloc número 10 a la llista del PP en les últimes eleccions al Parlament del 2021. Va ser dirigent del Centro Libre de Arte, i ara és consellera de districte de Valents a Barcelona i número 6 a la llista de la capital catalana.

Joan Castelló va ser militant del PP i durant gairebé 20 anys ha estat al departament de comunicació del PP a l'Ajuntament de Barcelona amb Alberto Fernández Díaz i Josep Bou. Ara és secretari d'organització de la Junta Local de Valents a Barcelona i número 4 a la llista electoral a la capital catalana.

Javier Martín Hermosín es va donar de baixa del PP el 2017. Va ser regidor i portaveu del PP a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat a la legislatura passada. Ara és president de la Junta Local de Valents a aquesta ciutat metropolitana i candidat a l'alcaldia. Altres dirigents locals de l'Hospitalet, alguns d'ells no només del PP sinó formats en les seves joventuts de Noves Generacions, són David Cortijo, Pilar Erena, Alícia Serrate, i Antonio Sánchez Llançá. Tots ells formen el nucli de la Junta Local de Valents a la segona ciutat catalana en habitants i formaran part de la candidatura del 28M.

També es dóna aquesta fuga a municipis més petits i amb alguns veterans dels populars com Teodoro Fuster que va ser alcalde del PP al municipi de Creixell (Tarragonès), durant sis anys i regidor durant 24. Altres membres de l'equip del PP en aquest municipi tarragoní que han passat a Valents són Pedro José Martínez i Elena Martínez Mejías. Menció especial té María Juncal, actualment regidora a Creixell, i que ha format part de les candidatures del PP al Congrés dels Diputats i al Parlament i va ser consellera de Medi Ambient i Cultura al Consell Comarcal del Tarragonès del 2015 al 2019. Ara serà la candidata de Valents a l'alcaldia de Creixell.

César Alcalà, exregidor del PP a la Roca del Vallès del 2011 al 2019 serà el candidat de Valents en aquest municipi barceloní. I Jaume Gelada que ha militat 25 anys al PP català, serà el candidat del nou partit a Badalona, on ho té difícil davant la principal carta del PP a Catalunya, Xavier García Albiol. Gelada va ser regidor a l'Ajuntament de Cardedeu des del 2011 fins al 2018, regidor de Comerç i Turisme, i tinent d'Alcalde 2011/2012. També va ser president del PP a Granollers. Una ciutat que tindrà com a candidat de Valents Ramon Mora, regidor del PP del 1995 al 1999.

Altres són Marco Fernández que va ser regidor del PP a Mataró i president del partit al municipi. Dolors Compte que va ser diputada al Congrés dels Diputats i regidora del PP a Reus. Ha estat secretaria general de la Junta Local de Reus i presidenta comarcal del Partit Popular a la comarca del Baix Camp i militant del PP del 1997 fins al setembre del 2022. Ha estat designada candidata de Valents a l'alcaldia de Reus. Antonio Bernal, candidat a Roda de Berà (Tarragonès) on va passar del PP a Ciutadans i ara a Valents, juntament amb Isidro Quesada que també ha deixat el PP en aquest municipi tarragoní.

També Roberto Carmany, exregidor del PP a Parets del Vallès; Cristino García, candidat a Santa Coloma de Gramenet i extresorer del PP a aquesta ciutat, on també ha deixat el PP per incorporar-se a Valents Daniel Jaime Bobadilla. O Ysabel Espinosa, expresidenta del PP a una altra ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona com és Cornellà on també ha decidit acompanyar-la en el canvi Miguel Zarza. Se suma a la llista María José de Aguilar, expresidenta del Partit Popular a Alella (Maresme) i ara candidata de Valents a l'alcaldia del Masnou, i Rodolfo Martínez, exregidor del PP a Castellet i la Gornal -al Penedès- i ara candidat de Valents a l'alcaldia del municipi.

Un altre clar exponent de veteranes que fa el pas és Carmen León que ha estat militant del PP durant més de 20 anys i candidata del PP a l'EMD de Bellaterra i que ara és candidata de Valents a l'alcaldia de la ciutat d'aquesta EMD, Cerdanyola del Vallès. Segueix la llista amb Jordi Camarasa, exregidor del PP a Vila-seca (Tarragonès), Mateo González Moya, exregidor del PP a Bigues i Riells (Vallès Oriental), Gemma-Maria Martín-Moreno, exmembre de l'executiva del PP a Catalunya, Daniel Roso a Valls (Alt Camp) o Antonio Zamorano, candidat de Valents a l'alcaldia de Cardedeu.

I dins de la llista de noms significatius tanca la llista Inma Fernández, expresidenta del PP al districte de Sant Martí de Barcelona o Carlos Vior al de Sarrià-Sant Gervasi. Tots dos formen part de la llista de Barcelona que encapçala Eva Parera.