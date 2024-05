El PP veta l'amnistia al Senat i torna la llei al Congrés, on s'aprovarà definitivament

El PP ha aprofitat la majoria absoluta al Senat per aprovar el veto a la llei d'amnistia als encausats del procés. Després de dos mesos de tràmits i debats a la cambra alta, la proposta podrà tornar al Congrés per ser votada novament, on s'aprovarà definitivament. Superat aquest pas, la norma quedarà avalada definitivament per les corts espanyoles, i només faltarà que sigui ratificada pel rei Felip VI i publicada al BOE.

El debat celebrat abans de la votació ha servit perquè els populars exposin, un cop més, la seva oposició frontal a la llei. El seu discurs ha transcorregut novament entre acusacions de "frau democràtic" i "mercadeig de poder". "És com posar a la guineu cuidant les gallines", ha resumit la portaveu del PP a la cambra alta, Alicia García. Els populars només han sumat el suport de Vox i UPN, que també s'han oposat vehementment a l'amnistia.

La votació del veto a l'amnistia s'ha fet per crida, de manera que cadascun dels senadors han hagut d'alçar-se i verbalitzar la seva posició respecte a la llei. Abans d'aquest pas, els diferents grups han reiterat les seves pocions: això que ha permès escenificar de nou la unitat existent entre el PSOE i els seus socis d'investidura al voltant d'una l'amnistia que -previsiblement- es votarà abans de final de mes al Congrés.

Sara Bailac, portaveu d'ERC al Senat, ha lamentat al "filibusterisme" i els "jocs" del PP per generar soroll al voltant de l'amnistia aprofitant la seva majoria absoluta a la cambra. "No han dubtat a retorçar el reglament i posar en risc les institucions per frenar als que volem una Catalunya independent", ha afirmat. I ha celebrat que el PP no podrà dilatar més la tramitació de la llei amb "gestos inútils" i gestes sense futur.

Des de Junts, el senador Josep Lluís Cleries ha dit insistit que la llei acordada entre socialistes i independentistes està ajustada al dret internacional i incorpora les recomanacions de la Comissió de Venècia. "Hem assistit a un trist espectacle d'utilització partidista del Senat per part del PP", ha afegit abans de dir que a vegades ha sentit "vergonya aliena" davant les maniobres del PP.

Des del PSOE, Antonio Magdaleno ha aprofitat el debat sobre l'amnistia per reivindicar la "contundent victòria" del PSC a les eleccions del 12-M. "La majoria dels catalans han passat pàgina del procés", ha remarcat abans de dir que la ciutadania va avalar diumenge la fórmula socialista per superar el procés independentista. També Sumar ha defensat la proposta i ha celebrat que avui es posi "punt final" a un procés on el PP ha fet tretes pròpies d'un "perdedor fracassat".

El PP aparca el xoc institucional

El PP ha fet un altre moviment per aparcar el xoc institucional que havien activat: han portat a la mesa de la cambra alta un text per la convocatòria d'un ple aquest dijous per deixar "sense efecte" l'acord que l'obligava a plantejar al Tribunal Constitucional un conflicte de competències contra el Congrés per la llei d'amnistia, en el termini d'un mes. Amb aquest gir "per motius tècnics", congelen la batalla que havien plantejat, evitant per ara que la qüestió arribi al TC.