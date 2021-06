El PP xoca amb l'empresariat per la seva posició contrària als indults

L'oposició frontal del PP a la concessió dels indults als presos polítics ha xocat en les últimes hores amb la posició favorable i més conciliadora dels empresaris del Cercle d'Economia. El líder del partit, Pablo Casado, ha assegurat aquest dijous al fòrum econòmic que la mesura només generarà "frustració en el futur", l'endemà que el president de l'entitat, Javier Faus, hi donés suport explícit durant la jornada inaugural. El seu vicepresident, Jordi Gual, ha reiterat aquest criteri davant de Casado, i ha afirmat que els indults ajuden a un "diàleg" del que han de sortir "solucions polítiques que portin el conflicte a la línia de l'harmonia".

Gual ha respost que els indults "no s'han de veure com a concessions vergonyoses o inadmissibles"

Casado, tanmateix, ha insistit en la mateixa idea i ha apuntat que "si hi ha una persona que no els demana, que diu que reincidirà i que només és l'inici per reclamar l'amnistia i l'autodeterminació, aquests esforços inútils acabaran produint melancolia". El líder del PP ha afegit, a més, que la decisió del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de concedir-los no és fruit de la "convicció", sinó de la voluntat de "perpetuar-se en el poder". Gual ha respost que els indults "no s'han de veure com a concessions vergonyoses o inadmissibles davant una contrapart que és insaciable".

Durant la jornada inaugural, aquest dimecres, Faus va parlar d'"oportunitat històrica de concòrdia" i es va mostrar partidari d'adoptar una postura "sense retrets i mà estesa" i impulsar el "consens". "Qualsevol mesura emparada pel nostre ordenament jurídic que fomenti aquesta oportunitat, i els indults ho són, tindran el suport del Cercle", va remarcar.



D'altres empresaris, com el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, també han expressat el seu suport a la mesura per tal d'avançar en la resolució del conflicte. "Si acaba en què les coses es normalitzen, benvinguts siguin els indults", va dir en una entrevista a RTVE.

Casado en qüestiona la legalitat, tot i que està àmpliament acceptada

Casado ha volgut incidir en què, malgrat la seva posició, ell "estima Catalunya" i busca que l'estabilitat arribi "en el marc de la llei". En aquest sentit, el líder popular ha rebutjat que els indults s'hi emmarquin perquè anirien en contra de l'informe que va fer el tribunal sentenciador. Tanmateix, aquest informe només és perceptiu, no és vinculant.



Segons Casado, "Catalunya no té un problema de democràcia, sinó de compliment de la llei", i "no es pot acceptar que es parli de la justícia com a revenja, de la Constitució com a venjança, o d'una sentència d'un tribunal democràtic com a càstig, o que es parli de fer un cop a la legalitat com a magnanimitat, o de la ruptura de la igualtat com a convivència, o que la ruptura de la unitat nacional pot ser concòrdia".