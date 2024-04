La precampanya del 12-M apuja el volum amb foc creuat de retrets entre els partits

La precampanya de les eleccions al Parlament de Catalunya del 12-M ha apujat el volum aquest dissabte amb multitud d'actes polítics que s'han convertit en un veritable foc creuat de retrets entre els partits. El principal ha estat el d'Esquerra Republicana, que s'ha reivindicat com a "única alternativa perquè Catalunya continuï avançant" en una Festa de la República amb més de 2.000 persones al Passeig Lluís Companys de Barcelona en què hi ha participat els candidats a les eleccions europees Diana Riba i Tomàs Molina, les caps de llista de Tarragona, Lleida i Girona, Raquel Sans, Marta Vilalta i Laia Cañigueral, o el president del partit, Oriol Junqueras, i per videoconferència des de l'exili de Suïssa la secretària general, Marta Rovira i el diputat Ruben Wagensberg, entre altres dirigents.

Aragonès (ERC): "El projecte de Puigdemont és Puigdemont; el de Salvador Illa és Espanya; i el d'Esquerra Republicana és Catalunya"

El president de la Generalitat i candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, ha defensat la proposta republicana per a les pròximes eleccions del 12 de maig al Parlament de Catalunya davant la falta de projecte de la resta de formacions. "El projecte de Puigdemont és Puigdemont; el de Salvador Illa és Espanya; i el d'Esquerra Republicana és Catalunya", ha sentenciat Aragonès. Per això, el 12 de maig, ha dit el president, cal donar més força a la llista d'Esquerra i fer que guanyi el país.

Aragonès ha carregat contra PSC i Junts comentant que "no diuen la veritat". El republicà ha manifestat que "Catalunya no pot tenir un president que accepti les propostes de Ciutadans a l'escola", en referència al trilingüisme del PSC. "Aquell vermell s'està començant a quedar de color taronja", ha ironitzat. També ha dit que els socialistes no volen "ni finançament, ni trens, ni llengua ni país". El president ha seguit amb la ironia per parlar de la tornada de Puigdemont: "A la tercera va la vençuda, ara sí que sí". "La seva proposta és només un nom i la nostra és un país", ha reblat.

Illa vol un Govern sense vetos

Illa: "Jo vull un Govern de col·laboració. No vull un govern de vetos, no vull vetar ningú. Vull estendre la mà"

Per la seva banda, el cap de llista del PSC per al 12-M i primer secretari del partit, Salvador Illa, ha apostat aquest dissabte per un Govern sense "vetos" després de les eleccions al Parlament. "Jo vull un Govern de col·laboració. No vull un govern de vetos, no vull vetar ningú. Vull estendre la mà", ha sentenciat després de visitar diferents indrets de Vilanova del Camí i Igualada. Per al socialista, els propers comicis han de possibilitar un executiu que aposti per "les formules que serveixen per a avançar, que son la col·laboració i la cooperació; col·laboració entre institucions, amb la ciutadania, amb els sectors". "S'arriba a més col·laborant que confrontant i amb vetos", ha dit, tot atribuint això a altres formacions sense especificar a quines.

Junts veu un plebiscit entre Puigdemont i Sánchez

Des del tercer partit amb opcions presidencials, el secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que les eleccions del 12-M seran "un plebiscit entre Puigdemont i Sánchez" i que el resultat de les urnes marcarà "si decidirem des de Catalunya o bé ho faran des de fora". Turull subratlla que el candidat del PSC, Salvador Illa, és "l'encarregat que no vol molestar per res el govern central" i recorda que "com més còmode i amable" li és el Govern per a la Moncloa, "més incompleix l'Estat amb Catalunya". Durant una atenció als mitjans des de Girona, el secretari general de JxCat també ha titllat "d'electoralistes" les crítiques de Govern, Comuns i CUP per la querella de l'informe sobre violència masclista contra l'exdiputada de Junts Casol. Turull ha defensat la querella per "preservar el bon nom" de Junts.

Turull (Junts): Les eleccions del 12-M seran "un plebiscit entre Puigdemont i Sánchez"

Turull assegura que les eleccions al Parlament posen el país "davant moltes cruïlles fonamentals". El secretari de JxCat subratlla que al 12-M Catalunya s'hi juga "el futur de la nació", i més en concret, si això es podrà fer des d'aquí o bé "ens vindrà marcat des de fora".

Els comuns confronten amb Junts i la CUP amb el model de Foment

La candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha deixat clar que la seva formació no comparteix el projecte de Junts i ha tancat la porta a aliances postelectorals que incloguin aquesta formació en l'equació. "Si es per nosaltres, Junts estarà fora del Govern; va contra el model que defensem", ha sentenciat en la seva intervenció en l'acte de precampanya 'La Catalunya que ve'. Albiach ha deixat clar que els propers comicis no van de les "aventures i desventures de tres senyors que pensen que encara viuen als anys 90", referint-se a Pere Aragonès, Salvador Illa i Carles Puigdemont. Alhora, ha aprofitat per demanar al president que abordi el problema de l'habitatge i impulsi un decret que reguli els lloguers de temporada i d'habitacions.

Albiach (Comuns Sumar): "Si es per nosaltres, Junts estarà fora del Govern; va contra el model que defensem"

En un acte de precampanya al Campus de la Ciutadella de la UPF els comuns han presentat les seves primeres espases davant prop de 500 persones. Jéssica Albiach s'ha mostrat taxativa i ha assegurat que la seva formació és l'única "garantia" d'un govern de progrés i no de retrocés capaç de tirar endavant polítiques transformadores. Per aquest motiu, ha deixat clar que si es per ells Junts "quedarà fora del govern" perquè va en contra del model que els comuns defensen".

Per la seva banda, la candidata de la CUP el 12-M, Laia Estrada, considera que el líder del PSC, Salvador Illa, vol tornar al "pujolisme", quan es repartien els país amb CiU. Ho ha dit en un acte a Vilafranca del Penedès, on també ha acusat ERC de voler tornar deu anys enrere amb una proposta de referèndum pactat amb l'Estat i en base a la Constitució espanyola que en el seu moment ja va rebre un "no". Per la seva banda, el candidat per Girona, Dani Cornellà, ha retret la proposta del Govern d'ampliar l'operativa de l'Aeroport del Prat, un fet que aboca a incrementar la pressió turística a Catalunya, en lloc de plantejar una millora del transport públic, principalment el ferroviari, i que utilitzen diàriament milers de catalans.



En la mateixa línia, retreu tant als republicans com a Junts que sembla que vulguin esborrar tot allò que ha passat en la darrera dècada a Catalunya, des del 15-M a l'actualitat passant per l'1-O, i abraçant les polítiques de Foment del Treball i la patronal, com també fa el PSC.