Dimarts al matí marcat per les protestes laborals, que han comportat mobilitzacions a diversos punts del centre de Barcelona. En concret, s'han manifestat professionals sanitaris, d'una banda, i treballadors del metall, de l'altra. Els primers han estat infermeres i fisioterapeutes que han denunciat "l'extrema gravetat" de la salut dels hospitals catalans. Una cinquantena de persones han tallat el carrer de Villarroel, davant de l'Hospital Clínic, durant pràcticament una hora per denunciar les condicions en què treballen els professionals i la manca de recursos que impedeixen poder oferir "una atenció sanitària i unes cures de qualitat" a la ciutadania. La protesta també s'ha desenvolupat en d'altres centres sanitaris de Catalunya.

També han avisat d'una situació de "sobrecàrrega" del sector que repercuteix en la salut dels que en formen part. Convocats pel sindicat SATSE, els participants han carregat contra la manca "d'interès" de les administracions i els partits polítics, avisant que faran més accions reivindicatives.



L'epicentre de la protesta dels treballadors del metall, en canvi, ha estat la Via Laietana. Més de 300 professionals del sector de la província de Barcelona convocats per CCOO i UGT-FICA s’han mobilitzat per exigir a la Unió Patronal Metal·lúrgica l’aplicació del conveni sectorial vigent i l’actualització de les taules salarials segons la clàusula de garantia prevista en el pacte.

Els treballadors s’han aplegat a plaça Urquinaona i d’allà han caminat fins la seu de la patronal, situada a Via Laietana, on un representant sindical ha llegit un manifest amb les demandes recollides i ha acusat la patronal d'estar "segrestant part del salari dels treballadors amb l'únic motiu de mercadejar amb el conveni".A la seu de Foment del Treball, els representants sindicals han entregat el manifest que denuncia "els incompliments de la patronal" pel que fa al conveni, segons ha declarat als mitjans el secretari general d’Indústria de CCOO, José Antonio Hernández.

La protesta dels treballadors del metall davant de Foment del Treball. — Maria Aladern / ACN

El conjunt del sector exigeix a la patronal l'actualització de les taules salarials amb l'increment del 4% i el pagament amb efectes retoractius des del gener del 2022. Demana també el desenvolupament de les comissions de treball del Pacte Complementari Sisè del conveni anterior (guàrdia, plans industrials, desconnexió digital, registre de jornada, treball a distància, desenvolupament de les dietes i ocupació).

Tot i que la patronal ha volgut mantenir-se en un segon pla, Jaume Roura, president de l'UPM, ha assegurat que des de la patronal volen arribar a un acord que beneficiï empreses i sindicats el més aviat possible. El president de la patronal ha afirmat també que el passat gener ja es van establir les taules de negociació amb els treballadors i que aquesta mateixa tarda tindrà lloc la primera taula oberta de treball per resoldre el conflicte.