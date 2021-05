La taxa d'emancipació dels joves catalans se situa en un 18%, assolint un "mínim històric", segons ha denunciat el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). Així ho recull l'informe trimestral sobre la situació laboral de la joventut, elaborat per l'Observatori Català de la Joventut, que sosté que la possibilitat dels joves -entre 16 i 29 anys- de marxar de casa s'ha reduït gairebé a la meitat respecte el 2007. Llavors arribava al 33,1%, la proporció més alta al llarg d'aquest segle. Aquesta no és l'única dada alarmant que destaca l'informe, ja que prop del 24% està a l'atur i dels que treballen, quasi el 50% ho fa amb contractes temporals.

L'atur s'agreuja en el cas de les dones (25,7%), més de dos punts superiors al dels homes (23,1%), i encara més segons la nacionalitat, ja que les persones estrangeres tenen una taxa d'atur 11,5 punts per sobre d'aquells que tenen nacionalitat espanyola.

Un de cada dos joves, amb contracte temporal

A banda de les dades d'atur i emancipació, des del CNJC també insten a posar el focus en la contractació temporal, que afecta particularment a les persones joves. Concretament, un 48,3% dels treballadors joves i assalariats tenen un contracte temporal, mentre que en persones de més de 29 anys aquest percentatge no arriba al 14%.



La plataforma d'entitats juvenils alerta de la vulnerabilitat a la qual s'exposa al col·lectiu, ja que la situació de precarietat laboral que acompanya aquest tipus de contractes té un efecte "directe sobre seva la capacitat d'emancipació". La problemàtica es reforça i intensifica si es té en compte que un 40,9% dels joves que treballen ho fan a temps parcial, tal com recull el butlletí de joves i mercat de treball del darrer trimestre del 2020.



El CNJC reclama polítiques "concretes i efectives", que permetin revertir la situació. Algunes de les mesures que demanen són la Renda Bàsica Universal, la regulació del preu dels lloguers i l'augment del parc d'habitatge públic i social. A més, defensen un compromís en la dignificació de la situació laboral dels joves, a través d'una regulació que eviti pràctiques explotadores com la contractació precària per temporalitat o parcialitat, les situacions de falsos autònoms o la no remuneració de les pràctiques.