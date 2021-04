Només el 10% dels menors de 30 anys sense feina tenen dret a una prestació d'atur, segons ha denunciat la secció juvenil de la UGT, Avalot, aquest dijous en una acció reivindicativa al Cementiri de Montjuïc on han escenificat "l'enterrament del jovent de la classe treballadora" que ha quedat "devastat" per la Covid. El sindicat ha elaborat l'informe "Generació enterrada" per exemplificar que la crisi s'ha acarnissat amb els joves que no només tenen una taxa d'atur que duplica la general sinó que es queden sense cap protecció quan perden la feina perquè molts treballaven amb un contracte amb pràctiques o en negre i no tenen dret a una prestació. També pateixen una temporalitat molt més elevada que el conjunt de la població i tenen sous més baixos.



"Molta gent fa pràctiques però no ho fan amb un contracte sinó amb un conveni i per tant no són personal laboral i no tenen dret a l'atur i això és un problema. Molta gent també treballa en negre perquè és una primera feina", ha explicat la portaveu nacional de l'Avalot, Elena Álvarez. "El problema dels becaris és evident. Qualsevol persona que estigui desenvolupant una feina dins d'una empresa ha de tenir un contracte", ha demanat.

La Covid també ha descontrolat la taxa de temporalitat juvenil fins al 60%, tres vegades més que la població general. Durant el 2020, gairebé el 90% dels contractes signats per joves han sigut temporals i se n'han firmat 45.000 menys que l'any anterior. Una situació de precarietat laboral que no s'explica per manca de formació, ja que el sindicat assegura que hi ha un "40% de sobrequalificació" entre el jovent, és a dir, quatre de cada deu joves tenen més formació que la requerida a la feina que fan. "Som la generació més preparada de la història i la que pitjors condicions laborals té", ha subratllat Álvarez.

Cau l'emancipació

Pel que fa al sou també es veuen diferències amb la població adulta, ja que els menors de 25 anys cobren 10.103,51 euros bruts anuals menys de mitjana. La precarietat laboral ha anat en paral·lel a l'augment del cost dels lloguers, cosa que ha provocat un descens dels joves emancipats. Segons les dades recollides per UGT, durant la crisi de la Covid s'ha arribat a una xifra del 18,6% d'emancipació juvenil, més baixa que la de la crisi financera del 2008, quan aquesta dada no va baixar mai del 20%. "Molta gent ha hagut de tornar a casa dels pares perquè no pot mantenir-se i perquè no està cobrant res", ha dit Álvarez.



La secció juvenil de la UGT ha reclamat que "es deixi de criminalitzar els joves", que "ja en tenen prou" amb la situació laboral que pateixen i un augment de l'atur juvenil del 48%. "Reivindiquem que la gent jove és el col·lectiu més afectat per la pandèmia. Ja està bé que la societat adultcentrista en la que vivim ens criminalitzi", ha reblat.



Durant l'acció reivindicativa al Fossar de la Pedrera, al costat de la tomba del president de la Generalitat Lluís Companys, un grup de joves ha dipositat flors damunt d'un taüt que portava escrit Generació mil·lenial, al so de la banda sonora de la pel·lícula La llista de Schindler.