El pregó de Jordi Cuixart enceta aquest dissabte unes festes de Gràcia que volen tornar a l'essència tot i les mesures Covid

El pregó del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, donarà aquest dissabte, a les set de la tarda, de la Festa Major de Gràcia 2021 des del balcó de la seu del districte del barri de Barcelona com és tradicional. Cuixart participa de forma activa en la vida social de la Vila amb la família i precisament per aquest motiu, per posar en valor l’activisme social i cultural, el Districte de Gràcia li ha proposat ser el pregoner de la festa d’enguany. La festa major se celebrarà del 14 al 21 d'agost seguint totes les mesures anti-covid però amb la voluntat de recuperar en allò possible l'essència de la festa gracienca.

Per a Cuixart "la Festa Major de Gràcia és una de les festes majors de referència nacional. Com a gracienc d'adopció, des del primer dia l'he viscut com un fill més d'aquests carrers, que són mirall de compromís i moviments socials, de dignitat popular i lluita compartida per la cultura com a eina de cohesió social". "Durant 1.346 dies de presó, la Vila de Gràcia i Barcelona també han estat exemple de solidaritat; acompanyar-vos en l'arrencada de les festes serà un acte d'agraïment però sobretot de reafirmació: tot plegat té sentit perquè ho estem fent junts i lluitar per la llibertat és un privilegi", ha expressat.

Tradició dels veïns a decorar els carrers

El tret més característic de la festa major de Gràcia és el guarniment de molts dels seus carrers i els veïns i veïnes del barri treballen hores d'ara a contrarellotge per enllestir els últims detalls. L'univers, l'arc de Sant Martí, les paraules o les flors són alguns dels temes més recurrents. "Aquest any degut a la pandèmia fem alguna cosa per sortir del pas", descriu el responsable del carrer Joan Blanques de Baix, Sergi Edo. En aquesta edició fins a 21 carrers tindran guarniments "aeris", que estaran elevats per facilitar el pas de les persones, i qualsevol element que hi hagi als laterals "serà de poc volum". D'aquesta manera es manté l'element més emblemàtic de la festa, malgrat que no hi haurà el tradicional concurs de guarnits. Cada carrer podrà organitzar com a màxim tres activitats diàries, una d'elles un concert, i totes les activitats seran amb aforament limitat i reserva prèvia. Hi haurà tres espais de programació unitària: la plaça Joanic, el carrer Pi i Margall i el carrer Bailèn.

Carbonell: "No vingueu a veure què passa, vingueu organitzats"

Per la seva banda la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell, celebra que la festa recuperi cert grau de presencialitat. "Amb prudència, la podrem tornar a compartir", assegura. Després de tot, Carbonell avisa: "no vingueu a veure què passa, vingueu organitzats". En declaracions a l'ACN, la presidenta de la fundació assegura que cal "canviar una mica el xip" per tal que "tothom en pugui gaudir al màxim". Així, recorda que els aforaments seran controlats, tant a les activitats com per passejar pels carrers, on es definiran direccions úniques per evitar aglomeracions. Un centenar de persones tindran la funció de regular l'accés. La reserva prèvia per als actes es pot fer al web de la festa major.

Respecte a l'edició del 2020, que va ser "simbòlica", segons Carbonell, enguany es recuperen els guarniments dels carrers de temàtiques, com és habitual, força variades. Sota el títol 'Mirant amunt', al carrer Joan Blanques de Baix de Tot el guarnit mostra diferents elements que es troben enlairats a la natura, com ara la lluna, el sol, els estels o l'arc de Sant Martí. De fet, l'arc de Sant Martí és el tema escollit pel carrer Fraternitat de Baix. Després d'un any on han esperat fins a últim moment per decidir-se a participar, el carrer ha apostat per un sostre en forma de túnel, que té els fenòmens meteorològics com a protagonistes. "Ja que hem passat un temps tancats, volíem un carrer acolorit", descriu la responsable del carrer, Marta Soteras.

"Durant aquesta setmana gairebé que fem vida al carrer, és la manera d'estar tots junts"

També amb la natura com a fil conductor, el carrer Joan Blanques de Baix ha apostat per representar el fons marí de l'Àrtic. Peixos, foques, pingüins o algues, són alguns dels elements més vistosos que s'hi poden observar. "D'alguna manera adornem i posem volum a la part aèria per fer festa major", confessa Sergi Edo. "Durant aquesta setmana gairebé que fem vida al carrer, és la manera d'estar tots junts", afegeix.



El carrer Ciudad Real, en canvi, ha fet servir roba per representar lletres al sostre. Així, la primera part del carrer conté diversos rètols on es llegeix 'Festa Major' en diferents idiomes. Més avall hi ha uns mots encreuats.

Seguint la tradició, el carrer Llibertat, que celebrarà els 150 anys de guarnit, ha optat per un decorat floral, que també ha estat la temàtica escollida del carrer Providència o els veïns de Verdi del Mig. Amb tot, enguany fins a 21 carrers presenten guarniments, tres menys que el 2019. Tots estan elevats per facilitar el pas de la gent. Malgrat que no hi haurà concurs de carrers, sí que se celebrarà el concurs de balcons, portalades i comerços.

Toc de queda

Més enllà d'afectar en les activitats, la pandèmia i especialment el toc de queda han obligat a avançar el moment en què s'han començat a penjar els guarniments. "Tradicionalment el dia 14 a la nit hi havia fins a 70 persones, en funció del carrer i dels voluntaris, treballant. No es descansava. Es sopava i s'acabava a les vuit del matí. Aquest any amb el toc de queda haurem de plegar a les 00.30 h, de manera que intentem avançar tot el possible", explica Edo.



També en relació amb la pandèmia, des del carrer Fraternitat de Baix, Soteras explica que per mantenir les distàncies i respectar els grups bombolla el guarnit del carrer s'ha fet en plaques individuals. Així, es podia anar treballant en petits grups, respectant les mesures del Procicat.

Festa "més local"

Després de tot, el barri preveu una festa "de caràcter més local", sobretot pel fet que hi ha menys turistes. "És una experiència que els més grans tenen ganes de reviure. Malgrat que siguin les circumstàncies que són, segurament tindrem una festa que, en aquest sentit, serà més controlada", subratlla Carbonell.



A banda dels guarnits, la festa també recupera el gruix d'actes de cultura popular. Entre les actuacions musicals, l'organització ha avançat que hi haurà espectacles de Xiula, Elena Gadel, Sanjosex, Haváname, Milkers, Sabor de Gràcia, Wom Blues i Da Souza, entre altres. Així mateix, hi haurà programació especial de folk gràcies a la col·laboració amb el Centre Artesà Tradicionàrius (CAT).

Homenatge a Jordi Fàbregas

La Festa Major de Gràcia 2021 també comptarà amb un homenatge a Jordi Fàbregas, fundador del Centre Artesà Tradicionàrius, qui va morir el gener passat. A més, Fàbregas va ser compositor de gran part de les músiques de la festa. L'acte es farà el dimecres 18 d'agost a la tarda.



Els organitzadors han assenyalat que malgrat que les restriccions la festa pretén mantenir els tres "valors insígnies". Així, hi haurà un punt d'informació i assessorament per prevenir agressions masclistes i LGTBI-fòbiques; es repetirà l'experiència del got reutilitzable per eliminar els plàstics d'un sol ús i es farà recollida selectiva de residus en els diferents espais de la festa.​