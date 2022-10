Preguntes i respostes sobre l'AMBici, el Bicing metropolità que es posarà en marxa el 2023

A partir del gener, anar amb bicicleta pública des de Sant Feliu de Llobregat fins a Cornellà ja serà possible. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat aquest dimarts l'AMBici, el nou servei públic de bicicletes compartides que connectarà 15 municipis de l'àrea metropolitana. Es preveu que el servei arribi a gairebé 1,2 milions de ciutadans. En total, es posaran en marxa 2.600 bicicletes 100% elèctriques d'última generació i 236 estacions d'estacionament.

Les bicicletes de l'AMBici no seran les mateixes que les de l'actual Bicing, ja que el nou servei metropolità no operarà a la capital catalana. És a dir, els usuaris d'AMBici que vulguin entrar a la capital catalana hauran de fer un intercanvi de bicicletes en una de les set estacions de transferència que s'habilitaran als municipis fronterers. Al mateix temps, es crearà un abonament amb tarifes reduïdes que permetrà als ciclistes fer ús dels dos serveis.

L'AMBici es posarà en marxa progressivament a partir de l'any que ve. Resolem tots els dubtes sobre el nou servei públic de bicicletes compartides.

On operarà el nou servei?

AMBici té previst operar a 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona: Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels.

Quan entrarà en funcionament?

A principis del 2023, i ho farà de manera progressiva. Al gener arribarà a Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat, i en els tres mesos següents, als 12 municipis restants. En total, es posaran en circulació 2.600 bicicletes 100% elèctriques d'última generació.

Quant costarà llogar una bicicleta?

Durant el 2023, l'AMB aplicarà una tarifa promocional de 25 euros anuals per abonament, que permetrà 30 minuts d'ús gratuït per cada trajecte. Després d'aquesta mitja hora gratuïta, costarà 0,50 euros cada 30 minuts. A partir del 2024, l'abonament costarà 40 euros anuals, els primers 30 minuts 0,15 euros i, a partir d’aquí, 0,50 euros els 30 minuts.

Si el servei es contracta a través de l'aplicació mòbil no tindrà cap cost addicional, però si l'usuari vol tenir una targeta física, caldrà pagar 6 euros per obtenir-la.

On podré estacionar la bicicleta?

En total, s'habilitaran 236 punts d'estacionament en diferents zones dels 15 municipis que inclou el servei. Seran estacions modulars i almenys el 50% disposaran de recàrrega elèctrica i estaran vinculades a estacions de transport públic.



Podré deixar la bici en una de les estacions del Bicing de Barcelona?

No. Com que la integració amb el Bicing de Barcelona no ha estat possible, els usuaris que vulguin entrar a la capital catalana amb una bici de l'AMBici hauran de canviar de bicicleta en una de les set estacions de transferència que s'habilitaran a diferents punts dels municipis fronterers

Les set estacions de transferència on es podrà fer el canvi de bicicletes Sant Adrià de Besòs - Campus UPC - Diagonal Besòs

Sant Adrià de Besòs - La Pau

Santa Coloma de Gramenet - Baró de Viver

Esplugues de Llobregat - Zona Universitària

L'Hospitalet de Llobregat - Ciutat de la Justícia

L'Hospitalet de Llobregat - Riera Blanca

L'Hospitalet de Llobregat - Collblanc

Pels usuaris dels dos serveis hi haurà un abonament amb preu reduït. Així, es rebaixarà de 40 a 25 euros anuals el de l'AMBici i un 20% el del Bicing. D'aquesta manera, l'abonament metropolità estarà entre els 53 i els 65 euros anuals.

Com seran les noves bicicletes?

Les bicicletes del nou servei seran 100% elèctriques i d'última generació. Disposen d'una pantalla integrada on es pot visualitzar el nivell de càrrega, activar l'assistència del motor elèctric o apagar-la. També tindran un sistema de geolocalització per satèl·lit i els usuaris podran consultar el nivell de les bateries a través d'un aplicatiu al seu telèfon mòbil.