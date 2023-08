Premen l'accelerador per enllestir unes Festes de Gràcia on falten mans

Falten menys de 10 dies per a l'inici de les Festes de Gràcia i les comissions, algunes amb poques mans, premen l'accelerador per tenir-ho tot enllestit abans del 15 d'agost. Qui passegi aquests dies pel barri es trobarà carrers tancats i decoracions a mig col·locar, així com també una descompensació en el nombre de treballadors en cada passatge. Mentre alguns asseguren que a Verdi "sobren mans", a altres carrers lluiten per assegurar el relleu generacional.



Les Festes de Gràcia arrencaran el 15 d'agost

"És un goig que la gent vulgui participar, però també ens trobem que no hi ha feina per tothom o som massa mans fent la mateixa cosa, mentre que hi ha carrers que tenen problemes de gent i ningú hi va", ha explicat a l'ACN Susanna Font, membre de la comissió del Carrer Verdi del Mig, que enguany s'ambientarà en la faula del Flautista d'Hamelín.



Per contra, al carrer Lluís Vives necessiten voluntaris per tirar endavant les decoracions dedicades als minions de la pel·lícula Gru, el meu dolent preferit. Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia i participant en aquest carrer, ha assegurat que estan "nerviosos": "ens falten moltes mans per acabar el guarniment al carrer i tenim l'esperança que a la nit tothom pugui baixar i ens ajudi a penjar coses".



El procés de participació és democràtic i si un carrer no es guarneix durant tres anys, es convoca una votació per decidir si perd la llicència. Roger Olmo, membre de l'associació de veïns Perles de Gràcia, ha explicat que "és molt difícil crear un carrer nou, perquè s'ha de votar per majoria". "Tal com està el barri, cada cop més gentrificat i amb gent que no és del barri costa molt tirar endavant una tradició com aquesta i que els veïns estiguin a favor", ha afegit.



Massificació i soroll a les Festes de Gràcia

Aquest any hi haurà un total de 23 carrers guarnits, entre els quals destaquen els centenaris Llibertat, Mozart i Verdi. Un cop arrenquin les festes, centenars de persones s'acostaran a passejar i el volum de xivarri augmentarà al barri. Aquesta vegada, però, els organitzadors ja han rebut queixes de veïns mentre treballen: "No estem fent xivarri, estem intentant mantenir viva una tradició de 200 anys d'història", ha declarat Font, que destaca que "el guarnit és la peça clau de la festa".



En aquesta edició es guarniran un total de 23 carrers

López, per la seva banda, ha defensat els valors que acompanyen la tradició dels guarnits: "Estem fent cohesió social, estem fent festa al carrer, amb la qual cosa és impossible compaginar. Entenem que tothom necessita descans, però és una realitat que Gràcia és un barri de molt moviment".



Així doncs, mentre el soroll i l'arribada massiva de turistes són autèntics malsons per a molts veïns durant els dies de festa, per a altres persones és un reclam. La Maria Cecilia Moura ve del Brasil per visitar la seva família i aprofita per ajudar cada any en les preparacions del carrer Lluís Vives. "M'apassiona aquesta tradició i també la de Sant Medir o Sant Jordi", ha explicat a l'ACN.