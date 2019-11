Premis Ecodisseny 2019: Coneix les propostes més innovadores i sostenibles que s’han endut el guardó

Aquesta setmana s’ha celebrat la tercera edició del Premi Catalunya d’Ecodisseny, convocada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i l’Agència de Residus de Catalunya com a secretaria tècnica del Premi. L’objectiu principal del Premi, dirigit a dissenyadors, fabricants de productes o estudiants, és reconèixer els productes i serveis que, mitjançant uns criteris de disseny sostenibles, redueixen l’impacte ambiental dels seus cicles de vida, des de la seva concepció fins a la gestió del residu final, tot passant per la fabricació, la distribució i l'ús, contribuint així en l’economia circular.



El jurat del Premi, format per onze persones expertes en sostenibilitat i ecodisseny, va concedir el premi Ecodisseny en la categoria de Producte a Alpine Escofet Lab, per a creació d’uns bancs modulars de fàcil instal·lació per adaptar-se a qualsevol espai públic que combinen suports de formigó d’àrids reciclats o escòries de siderúrgia reciclades amb seients i respatllers de fusta certificada. A Catalunya, el consum anual d’àrids se situa al voltant dels 30 milions de tones. El seu reciclatge contribueix a reduir l’impacte de l’activitat extractiva sobre el territori.

Bancs - Alpine Escofet Lab

Altres tres productes també van rebre una menció especial. Un d’ells és les 'Bombetes de llavors promocionals' de Bridepalla, que consisteix en bombetes fabricades amb materials locals, de rebuig i llavors que es fan servir com a objectes promocionals per a fires, convencions i congressos.

També van rebre menció especial les 'Bitsybags', unes bosses de tela per a fruita i verdura, reutilitzables, lleugeres i rentables, amb una vida útil d’uns cinc anys. Per últim, també es va destacar l’intercalador per a congelats de Magrana Barcelona Product Lab, consistent en un separador de palets amb una estructura tridimensional original per millorar l’eficiència i la sostenibilitat dels processos de congelació i descongelació industrial d’aliments.

Productes en desenvolupament

En la categoria de Producte en Desenvolupament, el guardó va ser per Infinit Denim Back To Eco, de l’Associació By My Eco, per l’elaboració d’un fil i teixit d’alta qualitat produïts amb un 65 per cent de fibres reciclades, una part de les quals són restes de texans postconsumidor del taller de Back To Eco. La petjada hídrica d’un quilogram de cotó verge -el material aproximat necessari per fabricar uns pantalons texans-, és d’uns 10.000 litres d’aigua, comptant des del regadiu i l’aigua de pluja fins al conjunt del procés productiu. Reciclar la roba texana permet prolongar la vida d’aquest recurs natural.

En aquesta mateixa categoria, dos candidats van rebre una menció especial: La cadira Noem Carl pel seu disseny ergonòmic, funcional i modular que permet substituir o reparar parts, de Nutcreatives. I Cintes, làmpades creades de la simbiosi entre empresa industrial, equip de disseny i empresa d’inserció social que aprofita i valoritza un residu generat en grans quantitats, presentat per Demano Producciones Sostenibles.

Premi Disseny Jove

L'HOTEL PER LESABELLES DE CRISTINA BONAMUSA MARTÍNEZ

En Disseny Jove, el guardó va ser per Cristina Bonamusa Martínez, pel seu disseny de HBEE, un hotel d’insectes pol·linitzadors específic per a abelles solitàries i pseudosocials, que s’instal·la als horts urbans i els espais verds. Al món hi ha unes 20.000 espècies d’abelles, un 75 per cent de les quals són solitàries. Aquests insectes pol·linitzadors proporcionen importants serveis ecològics, ja que la fructificació de moltes plantes depèn de la seva activitat.



En aquesta mateixa categoria, tres candidats més han rebut una menció especial, dues d’aquestes amb una forta vessant d’integració social. És el cas de “Canvas: Refugee Women Empowerment Through Textile Waste”, d’Eva Porcuna Ferrer d’Elisava, que dóna resposta a un material tèxtil sobrant en forma de taller ocupacional per apoderar i donar feina a dones refugiades.



Alhora, “Frutag”, de Yoel Cruz Fernandez de l’ESDAP Catalunya, desmaterialitza el marcatge de fruites evitant l’ús de paper, plàstics i adhesius, que genera problemes en les plantes de compostatge. També ha rebut esment especial “El jardí del refugi”, de Júlia Ciurana Llarch d’Elisava, per reutilitzar elements locals per construir un sistema d’hort urbà mòbil, com a teràpia per a refugiats extensible a altres col·lectius.

Més de cent candidatures

A l’edició d’enguany s’han presentat 104 candidatures, de les quals se n’han seleccionat 35 -un 33,6 per cent- per optar als diferents guardons. En la categoria Disseny jove s’han presentat 14 centres, amb un total de 32 candidatures. Per sectors, les candidatures pertanyen principalment a tèxtil, moda i accessoris (23 per cent); envasos i embalatges (21 per cent), i mobiliari, complements de la llar i interiorisme, amb un 11 per cent.

L’ecodisseny

L’ecodisseny integra els aspectes ambientals als criteris de concepció i fabricació de productes com són la qualitat, la seguretat, l’estètica i l’ergonomia, entre altres i, aporta avantatges socioeconòmics afegits per afavorir la competitivitat entre les empreses i la creació de llocs de feina innovadors i de qualitat.



La seva promoció s’emmarca dins l’Estratègia Catalana d’Ecodisseny pel foment de l’economia circular i ecoinnovadora (Ecodiscat), impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal de promoure la transferència de coneixement transversal i afavorir el consum de béns i serveis sostenibles i socialment responsables a Catalunya. Les estratègies de disseny per a l’economia circular es poden resumir en tres: dissenyar per eliminar els residus i la contaminació, per mantenir els productes i materials en ús i per regenerar els sistemes naturals.

Mostra itinerant

El Premi compta amb una exposició itinerant, que mostra els productes premiats i mencionats, i fa un repàs de les candidatures seleccionades i de les bases de l’ecodisseny i la seva contribució a l’economia circular. L’exposició anirà itinerant per tot Catalunya, en museus, institucions educatives, i centres comercials de cara a difondre l’ecodisseny i els productes i projectes guardonats.

Premi al reciclatge i la sostenibilitat des de 2001

Aquests guardons són una evolució del Premi Disseny per al Reciclatge (DxR) que l’Agència de Residus de Catalunya va convocar cada dos anys entre els anys 2001 i 2013. Un cop valorats els resultats de les successives convocatòries, es va considerar convenient ampliar-ne l’abast i els supòsits de l’atorgament per integrar-hi tots els aspectes relacionats amb l’ecodisseny i el desenvolupament sostenible dels productes i béns.



