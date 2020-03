Preocupació per les aglomeracions en el transport públic davant l'amenaça del coronavirus

Primer dia laborable d'Estat d'Alarma a tot l'Estat espanyol. Els Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reclamen només viatjar quan sigui necessari. Tot i que s'han pres mesures com el teletreball o la reducció del transport públic, encara hi ha moltes persones que han d'agafar el metro, el tren o el bus per anar als seus llocs de treball. Perquè hi ha molts empleats que no poden fer teletreball i que no es poden permetre deixar de cobrar. Com que s'ha decretat el semiconfinament, tot i que el president Quim Torra hagi demanat un "autoconfinament", encara és possible veure metros plens de gent a Barcelona que viatgen sense les distàncies de seguretat adequades, fet que podria propagar encara més la pandèmia del coronavirus.

La Secretària General de la Secció Sindical de Metro de Barcelona de Comissions Obreres, Mónica Benito, denuncia a Públic que les mesures que s'han aplicat són "insuficients". "Si es recomana un confinament a casa però la indicació als treballadors segueix sent la mateixa, continuem amb els mateixos passatgers però menys trens. Així no es pot mantenir la distància", ha assenyalat. Benito ha especificat que les línies de metro donen els serveis que es donarien un dissabte a la capital catalana. En aquest sentit, ha indicat que la línia 1 compta amb 21 trens, L-2, 10; la L-3, 16; la L-4, 12 i la L-5, 18.



Toni, que és conductor d'autobús d'una línia molt concorreguda de Barcelona, confirma a Públic que abans transportava unes 700 o 800 persones al dia. Divendres passat la xifra es va reduir a 300 persones, i tot i que cada vegada hi ha menys afluència, encara hi ha passatgers. "Un company ens va explicar que només va transportar una persona en 45 minuts de línia. S'està notant molt", ha explicat.

D'altra banda, el conductor detalla que dijous a la nit els sindicats es van reunir amb TMB per aprovar la mesura de prevenció tancar la porta del davant i posar una cinta perquè els passatgers no passessin on està el conductor. Segons explica en Toni, TMB es va fer enrere el divendres mentre esperava el que deia la Generalitat. "Ja no és per seguretat només meva, sinó perquè tinc un company a 38,5 de febre, l'altre a 30, i és molt probable que tinguin el coronavirus. A més de protegir-lo a ell també es protegeix al passatger". Un cop ho va saber la Generalitat, dissabte es va aplicar la mesura a tots els autobusos. Tot i això, en Toni i altres treballadors no va esperar a dissabte i van col·locar una cinta per limitar l'accés a la plataforma del conductor i un cartell que indicava que no es venien bitllets.

Mesura de seguretat dels conductors d'autobús de Barcelona per evitar el contagi de coronavirus.

Per la seva part, Benito afegeix que la majoria dels treballadors de metro no tenen gel hidroalcohòlic, ni mascaretes, ni guants. En Toni assegura que l'empresa li va proporcionar un bot personal d'alcohol en gel, i li havien assegurat que tindria un kit d'alarma amb mascareta però divendres no en tenia. "S'han de reduir la presència de treballadors a l'essencial perquè es mantingui l'oferta de la mobilitat per exposar a les mínimes persones", ha remarcat Benito.

"Tothom agafarà el coronavirus i molts de nosaltres [conductors] caurem. Hi haurà un moment que per falta de previsió, potser en una setmana cauen la meitat", ha augurat el conductor. D'altra banda, ha indicat que s'aniran retirant els vehicles que vagin buits, i segurament demà els serveis ja estiguin limitats, i per tant alguns no sortiran al carrer. "Haurien de retirar el servei i que la gent vagi en cotxe o vagi un altre mitjà. És molt dur, però hem de prevenir", ha conclòs. En aquest sentit, Benito assevera que només es podrà aturar el servei de transport públic quan es freni l'activitat laboral. "Les persones del sistema sanitari, policies, bombers o el servei de neteja necessiten el transport públic", ha indicat. "És impossible posar-se distància", ha conclòs.