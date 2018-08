Preparant explosius i analitzant la Torre Eiffel: les imatges dels joves terroristes abans dels atemptats de Barcelona

Els joves terroristes del 17A es van gravar en vídeo i es van fotografiar dies abans dels atemptats de Barcelona i Cambrils assegurant que havien estat escollits per "fer plorar sang" als "enemics d'Alà". Aquests vídeos i més fotografies han estat publicades per diversos mitjans com ara La Razón i Antena 3 o La Vanguardia i El Periódico.



Les imarges van ser recuperades pels Mossos d'Esquadra d'una targeta de memòria d'una càmera fotogràfica localitzada a la casa d'Alcanar (Montisà) on la cèl·lula preparava els explosius per cometre els atemptats.

Un dels joves que va atemptar contra la Rambla de Barcelona, Younes Abouyaaqoub, amb una armilla d'explosius dies abans del succés.

Entre els fotografiats: el conductor de la furgoneta que va creuar Les Rambles de Barcelona, Younes Abouyaaqoub, i els yihadistes Mohamed Hichamy -mort a Cambrils per la policia- i Youseef Aalla -mort a l'explosió d'Alcanar-. A les fotografies es poden veure els joves de Ripoll preparant cinturons explosius i omplint els cartutxos amb peròxid d'acetona.

Youssef Aalla portant una armilla cargada d'explosius.

A més, als vídeos asseguren que "la vida no ens importa res, Alà ens ha escollit entre milions d'hmes per fer-vos plorar sang". Segons els informes de les forces de seguretat, el grup estava molt més organitzat del que es pensava en un principi.

Youness Abouyaaqoub i Mohamed Hichamy, manipulant explosius.

En algunes fotografies es constata com els yihadistes van viatjar a París, van fotografiar la Torre Eiffel i van arribar a analitzar com atemptar contra ella, ja que van gravar els sistemes de seguretat. Omar Hichamy va posar dies abans dels atemptats davant el monument francès que volien atacar.

Omar Hichamy fotografiant-se a la Torre Eiffel.

La filtració arriba després d'aixecar-se el secret sobre la part del procediment de la causa en el marc de la investigaciói sobre els atemptats perpetrats el 17 d'agost de l'any passat on van morir 16 persones i més d'un centenar van resultar ferides.

Aalla, Abouyaaqoub y Houli días antes de los atentados de Barcelona y Cambrils.

Les imatges s'han fet públiques el mateid dia que dos testimonis protegits han declarat a l'Audiència Nacional. Un d'ells va situar a dos terroristes dels atemptats de Barcelona i Cambrils a la casas d'Alcanar, on es van preparar els atacs i van morir diversos membres de la cèl·lula a causa de l'explosió.