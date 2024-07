La presència regular de les dones als informatius de TV3 s'estanca al 30%

Un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) mostra una desacceleració en el ritme de creixement de la presència de la dona en els informatius de TV3. La consellera del CAC responsable de l'àmbit de gènere, Laura Pinyol, ha detallat que l'anàlisi confirma un estancament entorn del 30% de la presència regular de les dones, un descens del 5% respecte de la mitjana de l'any passat, i encara lluny de la paritat.

El Consell ha estudiat específicament el període gener-abril del 2024 i l'ha comparat amb les dades històriques del 2004 ençà. Segons l'informe del CAC, en els darrers 20 anys, la dona ha incrementat la seva presència any rere any en els teleinformatius. L'anàlisi dels darrers vint anys mostra que el màxim impuls a la presència de la dona va coincidir amb l'aprovació de la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes, però ara s'ha registrat un canvi, ja que se n'està moderant el ritme de creixement.

"Fins i tot en l'àmbit polític, on sol registrar millors percentatges, es veu afectat per contextos electorals i, malgrat l'obligatorietat de les llistes paritàries, els candidats continuen desequilibrant la presència entre homes i dones", diu Pinyol. Si es revisa per temàtiques "es reprodueixen rols tradicionals i perniciosos per l'estereotip que representen: les dones tenen més representació en l'àmbit privat o en sectors professionals com l'educació o la salut, però són residuals en d'altres com l'esport o en temes com la seguretat i la defensa".

L'estudi del CAC

El CAC ha elaborat l'informe Les dones en la informació a petició de la Xarxa d'Autoritats Reguladores de la Mediterrània (MNRA), una plataforma que aplega 27 reguladors audiovisuals de la conca mediterrània i que fa estudis comparatius. L'estudi consisteix a avaluar la presència de la dona en la informació televisiva de les cadenes públiques principals dels territoris respectius. Està coordinat pel consell català i hi participen altres sis reguladors audiovisuals.

En el cas de Catalunya, el CAC ha analitzat la presència global de la dona en els teleinformatius de TV3: en el quadrimestre analitzat és només del 30,4%. Es tracta d'una xifra parcial que encara no representa el global de l'any 2024, però implicaria retrocedir al valor de l'any 2018, en cas de consolidar-se. El darrer any amb les dades completes és el 2023, quan l'índex de la presència de la dona va ser del 35,9%.

🔴Un informe del @Consell_Audio mostra una desacceleració en el ritme de creixement de la presència de la dona en els informatius de TV3 #InformesCAC

🔗https://t.co/IeHREBWmPR pic.twitter.com/uarv8KIq6R — CAC (@Consell_Audio) July 25, 2024

De l'anàlisi de la sèrie històrica, entre el 2004 i el 2011 la presència de dones va pujar tan sols 3 punts i mig; entre el 2011 i el 2018, període durant el qual es va aprovar la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes, l'increment va ser molt més pronunciat (8,2 punts), i de manera més recent, entre el 2018 i el 2023, es constata un fre d'aquesta progressió ascendent (4,5 punts).