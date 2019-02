El president del Parlament Europeu veta la conferència de Puigdemont i Torra

El president del Parlament Europeu, el conservador italià Antonio Tajani, ha pres la decisió de "no autoritzar" la conferència que dilluns hi havien de pronunciar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el seu successor al càrrec, Quim Torra. El seu argument és que la celebració de l'acte pot plantejar un "alt risc" per a l'ordre públic. "D'acord a l'avaluació, hi ha un alt risc que l'esdeveniment proposat pogués plantejar una amenaça al manteniment de l'ordre públic a les instal·lacions del Parlament", ha explicat la institució europea en un comunicat.



Puigdemont havia estat convidat a pronunciar una conferència sobre el judici als líders independentistes, en un acte organitzat per un eurodiputat flamenc de l'N-VA, en una sala de les dependències de l'Eurocambra .

La decisió és el resultat d'una avaluació duta a terme per la direcció general de Seguretat de l'Eurocambra, que ha tingut en compte en la seva anàlisi la "tensió" suscitada pel judici al Tribunal Suprem a líders independentistes i la recent "ocupació" de les instal·lacions de la Comissió Europea i el Parlament europeu a Barcelona.



A més també al·leguen qüestions de procediment, com "la falta d'informació" facilitada pels organitzadors de l'acte, però també la possibilitat que es puguin produir incidents "dins o als voltants" de la seu de l'Eurocambra. "L'anàlisi ha conclòs que l'amenaça per a la seguretat que planteja l'acte no pot ser controlada pels serveis de seguretat del Parlament", conclou el comunicat que dona compte de la decisió de Tajani.

PROTESTES EURODIPUTATS ESPANYOLS



La invitació a Puigdemont i Torra va ser cursada de dos membres de la plataforma per al diàleg UE-Catalunya -creada per eurodiputats que donen suport als partidaris d'una solució política per al conflicte-, el flamenc de l'NV-A Ralph Packet i l'eurodiputat i exministre d'Exteriors eslovè Ivo Vajgl. L'acte va provocar la protesta unànime de PSOE, PP i Ciutadans, que van demanar per carta a Tajani que s'impedís l'entrada de Puigdemont i la celebració de la conferència.



Els eurodiputats Iratxe García (PSOE), Javier Nart (Ciutadans) i Esteban González Pons (PP) van criticar en la missiva que Puigdemont es presenti com a president "legítim" de Catalunya, "usurpant així la denominació d'un càrrec del que va ser legalment destituït" pel Govern espanyol a l'octubre de 2017. També el van presentar com el "principal artífex" d'un pla per subvertir l'ordre constitucional a Espanya per provocar la secessió de facto de Catalunya i el fan responsable de l'aprovació de lleis que derogaven la Constitució espanyola i suprimien les garanties dels drets fonamentals de tots els catalans.

Va ser la segona queixa que va rebre Tajani en 48 hores, ja que dimecres l'eurodiputat liberal espanyol Enrique Calvet també va denunciar l'acte i el va instar a prendre mesures contra el polític per ser un "fugat" de la Justícia espanyola. Poc després d'anunciar-la cancel·lació de l'acte, Calvet ha destacat que han guanyat els que han defensat "amb dignitat la nostra democràcia, enfront de qui l'ataca i vol partir-la, fragmentar-la i, sobretot, denostarla".



L'eurodiputat liberal havia amenaçat amb acudir a les portes de l'acte per protestar per la presència de Puigdemont i havia demanat a la resta d'eurodiputats que s'unissin a ell en el boicot a la conferència. En canvi, càrrecs independentistes han denunciat el que consideren "censura" del Parlament europeu, provocada per les pressions de PSOE, PP i Cs.