Presó preventiva per al conductor que va atropellar un grup de ciclistes i en va matar dos

La jutgessa de guàrdia de Rubí ha dictat presó provisional preventiva per al conductor de Martorell que diumenge al matí va atropellar un grup de ciclistes a Castellbisbal i en va matar dos, deixant-ne un altre de ferit crític. La Fiscalia i l'acusació particular havien demanat presó preventiva per al conductor, petició que la jutgessa ha acceptat. Segons fonts judicials, la raó de la decisió respon al risc de fuga de l'home, de 41 anys, que ja havia fugit del lloc dels fets després de protagonitzar l'atropellament letal. La defensa presentarà recurs els propers dies, segons informa l'ACN.

Diumenge al vespre va ser detingut per agents dels Mossos d'Esquadra, que hores abans havien localitzat el vehicle sinistrat a Martorell (Baix Llobregat). Aquest dimarts havia passat a disposició judicial, després de ser traslladat a la comissaria dels Mossos de Rubí des de la de Martorell. El conductor té antecedents per delictes de trànsit i, de fet, tenia prohibida la conducció.

Segons un dels ciclistes del grup de Rubí que va ser atropellat, el conductor "no només no va frenar, sinó que va accelerar" quan va trobar-se'ls, de manera que considera que l'atropellament va ser intencionat.

L’investigat ha respost només les respostes del seu advocat i ha reconegut ser el conductor del vehicle, però ha assegurat que havia estat un accident i que havia estat involuntari. Segons la resolució del jutjat d’instrucció número 5 de Rubí, es pot inferir "racionalment" un risc de fuga tenint en compte el resultat de l’atropellament i les penes de presó que se li poden demanar. Però a més, la jutgessa destaca que la "pròpia conducta de l’investigat denota un absolut menyspreu per la norma, així com per la vida i integritat alienes, ja que ja abandonar el lloc de l’accident amb coneixement de l’elevadíssima probabilitat d’haver mort algun dels ciclistes".



En aquest sentit, la jutgessa creu que no es pot descartar que repeteixi la seva conducta de fugir i deixi de comparèixer en altres fases del procediment. Però a més, també argumenta que hi ha risc de reiteració delictiva, ja que el detingut té pendents de compliment dues condemnes per conduir sense permís i malgrat tot condueix, el que "denota un absolut menyspreu per la norma i el compliment de les resolucions judicials". Així mateix, subratlla que l’investigat circulava sota els efectes de les drogues, el que "evidencia la seva indiferència per la seva pròpia vida i la dels altres".

Hipotètica condemna a fins a 10 anys

Teòricament com que va fugir se li podria imputar el delicte de fugida, a més de l'homicidi per imprudència. En el primer cas es castiga amb penes d'entre sis mesos i 4 anys de presó des de la reforma del Codi Penal de fa tres anys, que va tirar endavant precisament gràcies a l'impuls d'una urgellenca que havia quedat vídua després que el seu marit fos atropellat per un camioner, que va fugir. L'homicidi per imprudència es castiga amb fins a 4 anys, però quan hi ha dues o més víctimes pot incrementar-se fins als 6 o 9 anys. La causa està oberta pels delictes de conducció temerària, dos delictes contra la vida, conducció sense permís i quatre delictes contra la vida en grau de temptativa.



El col·lectiu demana més seguretat

El sinistre ha tornat a posar de manifest la inseguretat i la vulnerabilitat que pateixen els ciclistes a les carreteres. En aquest sentit, la Federació Catalana d'aquest esport reclama que els judicis als conductors imprudents se celebrin amb més celeritat, mentre que entitats com el Bicicleta Club de Catalunya (BACC) demanen que s'incrementi la formació dels conductors i es millori el manteniment de les carreteres, especialment dels vorals, per augmentar la seguretat dels ciclistes. Paral·lelament, a partir del setembre el Servei Català de Trànsit (SCT) iniciarà les proves d'un sistema de senyalització intel·ligent en túnels que si detecta ciclistes ordenarà la reducció de velocitat dels cotxes.