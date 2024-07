Presó sense fiança per a l'home acusat d'assassinar la seva parella a Sabadell

El jutjat de violència sobre la dona de Sabadell ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home acusat d'assassinar la seva parella diumenge passat a Sabadell. De la mateixa manera, ha acordat mesures com la suspensió de la pàtria potestat dels fills, i li prohibeix comunicar-se o apropar-se als que són menors d'edat. Amb tot, no consten antecedents judicials entre la parella.

Els fets van passar la matinada de diumenge al barri de Ca n'Oriac, quan la víctima va aparèixer morta al portal de casa. Això va generar aldarulls al barri, que entre d'altres va acabar amb el cotxe de l'home completament destrossat. Finalment, els Mossos d'Esquadra van detenir-lo a la tarda del mateix diumenge a Sabadell.

Aquest no és l'únic crim masclista dels darrers dies. Dissabte passat els Mossos van rebre l'avís que hi havia una dona de 84 anys morta amb signes de criminalitat en un pis del carrer Tortosa i van detenir un home, de 86 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi.