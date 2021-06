El Consell de Ministres ha aprovat els indults parcials als presos polítics. Aquest dimarts, l'Executiu espanyol ha fet efectiva la mesura de gràcia per a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva i Joaquim Forn, després de passar gairebé quatre anys empresonats. El Tribunal Suprem dictarà les excarceracions tan bon punt tingui confirmació oficial del Govern espanyol. S'espera que tots els líders independentistes puguin abandonar la presó abans de Sant Joan.



El president espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut en una roda de premsa solemne a les portes de la Moncloa per anunciar-ho: "El Govern d'Espanya ha pres aquesta decisió perquè considera que és la millor per a Catalunya i per a Espanya i la més conforme amb l'esperit de concòrdia i convivència de la Constitució Espanyola", ha defensat. Sánchez també ha explicat que els indults no afectaran les penes d'inhabilitació, que es mantindran íntegrament, per la qual cosa els líders polítics no podran ocupar cap càrrec polític. En el cas de Junqueras, qui té la pena més alta, la condemna es liquidarà el 5 de juliol de 2031.



Sánchez ha insistit en el fet que la mesura de gràcia té com a objectiu sumar al seu projecte polític territorial a la massa social independentista i sobiranista que defensa els presos polítics: "Els indults afectaran directament a nou persones, però el Govern d'Espanya sobretot pensa en els centenars de milers de catalans i catalanes que se senten solidaris amb qui està pres". "Amb aquesta opció, volem obrir una nova etapa de diàleg i retrobament, i tancar d'una vegada per totes les divisions i l'enfrontament", ha afegit.



El president espanyol també ha defensat "la grandesa" de la democràcia espanyola, després que el Consell d'Europa hagi desprestigiat la sentència de l'1 d'octubre amb una resolució en el qual reclama l'alliberament dels presos polítics, en considerar les penes "desproporcionades". La posició de l'òrgan també demanava "actualitzar i restringir la definició del delicte" de sedició per "evitar sancions desproporcionades en transgressions no violentes".



Sánchez ja va anunciar que la decisió es faria definitiva aquest dimarts durant l'acte d'ahir al Liceu, quan va assegurar que el seu objectiu és propiciar el retrobament entre Espanya i Catalunya, "i reprendre el diàleg polític", recordant que des que va arribar al Govern estatal ha estat una de les seves prioritats: "I el moment ha arribat", va dir.



El Consell de Ministres s'ha allargat excepcionalment des de les 9.30 h fins a les 14.00 h amb motiu de l'aprovació dels indults, que es preveu que rebin la signatura del rei Felip VI aquest mateix dimarts perquè apareguin publicats al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el dimecres.

Indults basats en la "utilitat pública"

Els indults justifiquen la decisió per la seva "utilitat pública" per "fomentar la convivència a Catalunya", al·legant l'impacte perjudicial per a la societat que suposaria allargar l'empresonament dels líders independentistes, com ja va anunciar el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, el passat dissabte. També recullen un seguiment del comportament dels presos i fan una argumentació jurídica que recorda que és una potestat del Govern espanyol executar els indults, tal com ha defensat reiterats cops Sánchez davant l'oposició del PP, Vox i Ciutadans. Els textos apunten que la llei no exigeix penediment, en al·lusions a l'informe final del Tribunal Suprem desfavorable als indults, que s'hi referia en l'argumentació.



Als escrits, el Govern espanyol defensa que la mesura de gràcia va més enllà d'afectar en la situació penitenciària dels presos i que serviran per restablir "la convivència a Catalunya". Cada decret té una extensió d'aproximadament 30 pàgines i suposarà un indult parcial que contempla la part de les penes que els queda per complir.



L'acord arriba després que Sánchez hagi anat aconseguint adhesions. Primer dels barons del PSOE crítics, que van acabar avalant els indults com una via de solució. Després de la patronal i de l'Església catalana, i finalment el president de la CEOE, Antonio Garamendi, els va beneir "si serveixen per normalitzar" la situació. A l'acte al Liceu d'aquest dilluns Sánchez va poder escenificar el suport de l'elit econòmica a la mesura.



Aquesta mesura, però, només afecta els nou presos polítics a l'Estat. No s'hi inclouen els que ja han extingit les seves condemnes per desobediència: Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila. Tampoc afecten els líders del Procés que es troben a l'estranger; Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marta Rovira, i Anna Gabriel. Les entitats independentistes i partits com la CUP assenyalen que la repressió a l'independentisme ha afectat un total de 3.000 persones, que també queden fora de l'abast dels indults.