El Consell Professional de TV3 ha qualificat la resolució de la Junta Electoral de "censura incompatible amb el respecte a la llibertat d'expressió i a la llibertat de premsa". En el mateix sentit s'ha pronunciat el Consell Professional de Catalunya Ràdio. "Censurar paraules és censurar informació".



Els magistrats de la JEC "ordenen reescriure el que passa quan no els agrada el que passa", afirma l'organisme elegit pels professionals de la televisió pública de Catalunya en comunicat difós aquest divendres. continua el comunicat, "ordenen reescriure el que passa quan no els agrada el que passa".

Recorden que la paraula "exili" o "exiliat" està present en el relat informatiu de TV3 atès el significat que recullen els diccionaris del Institut d'Estudis Catalans, de l'Enciclopèdia Catalana i de la Real Acadèmia Espanyola.



Quant a l'expressió "presos polítics", el Consell remet a la definició d'aquest concepte per part de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa. La resolució de la Junta Electoral crea segons un greu precedent en el que considera "control del discurs informatiu".



La mateixa definició que "ha estat la base del govern espanyol per a assegurar que a Espanya no hi ha presos polítics" és la que "serveix a organismes de suport als presos polítics per a asseverar que els activistes i polítics empresonats són 'presos polítics'", conclou el Consell.



"Sensació d'indefensió i d'impotència"

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha assegurat per la seva part que accepta i obeirà la resolució de la Junta Electoral que prohibeix l'ús dels termes "presos polítics", "exiliats" o "judici de la repressió" en els mitjans públics fins que s'acabi el període electoral.



Segons la Junta Electoral aquestes expressions resulten "clarament identificables amb el missatge electoral de determinades opcions polítiques" i que són contraries "al principi de pluralisme polític i social, així com a la igualtat, proporcionalitat i la neutralitat informativa que han de regir l'actuació dels mitjans públics de comunicació en els períodes electorals".



El director de TV3 ha defensat, en declaracions a la pròpia cadena, el rigor en la utilització del llenguatge en la televisió pública catalana i creu que la decisió de la Junta Electoral de prohibir els termes "pres polític" i "exiliat" crea "una sensació d'indefensió i d'impotència".



Per al director de la televisió catalana, la decisió de la Junta Electoral apunta al fet que "només es tolera una manera d'informar" i la seva impressió és que es tracta d'"un partit d'un contra dos, en el qual l'àrbitre forma part de l'equip contrari".



"Deriva autoritària", "involució democràtica"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha manifestat que resulta "intolerable" la prohibició de símbols, colors i fins i tot paraules.



“Vivim en un estat repressiu i autoritari, la deriva autoritària de l’Estat espanyol sembla no tenir fi”, ha lamentat.



En declaracions des de Lisboa, Torra ha assenyalat que "cada vegada més gent s’adona de fins a quin punt les vulneracions dels drets civils i humans que fa l’Estat espanyol són absolutament insuportables des d’un punt de vista democràtic”, ha afirmat.

En aquest sentit ha recordat el manifest signat per 41 senadors francesos que denuncia la “repressió” als presos polítics i demana “respecte als drets i les llibertats fonamentals” a Catalunya o el manifest secundat per 700 intel·lectuals italians que demana no judicialitzar la causa i solucionar a través del diàleg el conflicte entre Catalunya i Espanya.



El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha reclamat respecte per les decisions de la Junta Electoral. Es tracta, segons ell, que els mitjans públics de Catalunya mantinguin una conducta de neutralitat.

El líder de Cs, Albert Rivera, no només havia demanat respecte per la decisió de la Junta Electoral Central, sinó que va celebrar la decisió d'obrir un expedient sancionador contra els responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i va exigir que l'ens "no rebés ni un euro" de subvenció si no compleix la Constitució.



El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha dit veure una "involució democràtica" en la decisió de la Junta Electoral de prohibir als informatius de TV3 i Catalunya Ràdio utilitzar les expressions 'presos polítics', 'exili' i 'judici a la repressió' per considerar que formen part del llenguatge electoral d'alguns partits.



"És terrible i al mateix temps ridícul. És com si al diari ABC els haguessin prohibit referir-se a nosaltres com a populistes o parlar de separatistes", ha raonat en una entrevista de TV3 recollida per Europa Press



Ha reiterat que considera als dirigents independentistes empresonats que van impulsar el 1-O com 'presos polítics' i ha defensat que cada mitjà de comunicació ha d'utilitzar la terminologia que consideri convenient segons la seva línia editorial: "Aquesta decisió posa a la democràcia espanyola en ridícul. És patètica i ridícula".