Els serveis jurídics del Congrés dels Diputats avalen la suspensió dels diputats en situació de presó preventiva, pertanyents als grups d'ERC (Oriol Junqueras) i JxCat (Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull). Així ho recull l'informe que la Mesa del Congrés va encarregar aquest dijous als lletrats, després que l'òrgan decidís, sense unanimitat, consultar la Secretaria General de la Cambra abans de procedir amb la suspensió dels parlamentaris.

La Mesa revisarà aquest divendres l'informe i, previsiblement, ha de procedir a la suspensió dels diputats catalans, un cop l'informe confirma que es pot dur a terme. La presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, va assegurar que era necessari que els lletrats resolguessin tots els dubtes sobre el procediment per a dotar la possible suspensió de totes les "garanties jurídiques", i perquè la decisió de l'òrgan no fos qualificada de "política ".



Dijous la Mesa va mantenir una reunió de més de tres hores de durada, on els membres de PP i Ciutadans es van enfrontar als del PSOE i Unidas Podemos per la suspensió dels parlamentaris. Tant els de Casado com els de Rivera van sol·licitar que es procedís en aquest mateix moment a suspendre els diputats en presó preventiva, però la presidenta va insistir que calia consultar els lletrats abans de prendre qualsevol decisió.



Prèviament, Batet havia sol·licitat al Tribunal Suprem un informe amb informació sobre com dur a terme la suspensió (recollida a l'article 21.2 del Congrés dels Diputats i també a l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal), però el Tribunal va respondre a la tercera autoritat de l'Estat que no era la seva competència decidir sobre els procediments, deixant a la cambra baixa qualsevol decisió sobre l'assumpte.

Segons avancen fonts parlamentàries, el criteri a tenir en compte pels lletrats del Congrés de cara a la suspensió és que els presos estan afectats per la llei d'enjudiciament criminal, així que podria ser aquesta la via que utilitzi la Mesa, i no el Reglament del Congrés (que, entre altres qüestions, recollia que el Tribunal Suprem havia d'enviar un suplicatori a la Cambra, tot i que tant el Tribunal com la pròpia Batet havien descartat aquesta possibilitat, atès que un suplicatori obligaria a suspendre el judici del Procés, que es troba ja molt avançat).



Després de la reunió de la Mesa, està pevist que tant la presidenta com la resta de membres de l'òrgan compareguin per explicar com s'ha procedit amb la suspensió de Junqueras, Sánchez, Rull i Turull, i també que aclareixin el sentit del vot de cada un. Ciutadans ha advertit que si Batet no suspenia aquest divendres als parlamentaris demanarien la seva dimissió, mentre que el PP va arribar fins i tot a avançar que acudirien als tribunals contra Batet per "prevaricació" de la tercera autoritat de l'Estat.