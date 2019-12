Eufòria entre els partits independentistes, celebració entre els sobiranistes i indignació entre la dreta espanyola. A grans trets, aquestes han estat les principals reaccions que ha provocat la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dient que Oriol Junqueras hauria d’haver pogut gaudir d’immunitat en el moment en què va ser proclamat eurodiputat. El seu partit, ERC, ha reclamat ràpidament la nul·litat del judici al Procés i l’alliberament immediat del seu president, mentre que el mateix Junqueras ha manifestat que “la justícia ha arribat des d’Europa. S’han vulnerat els nostres drets i els de 2.000.000 de ciutadans que ens van votar. Nul·litat de la sentència i llibertat per tothom! Persistiu com ho hem fet nosaltres!”

La justícia ha arribat des d'Europa. S’han vulnerat els nostres drets i els de 2.000.000 de ciutadans que ens van votar. Nul·litat de la sentència i llibertat per tothom! Persistiu com ho hem fet nosaltres! #JunquerasImmunity — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) December 19, 2019

‼ El TJUE dona la raó a Oriol @junqueras i reconeix que tenia immunitat.



Exigim la nul·litat del judici i la llibertat immediata! pic.twitter.com/uw8VHzml29 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) December 19, 2019

Una estona més tard, ha comparegut tot el grup parlamentari d'ERC en un acte en què ha fet de portaveu el vicepresident del Govern i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès. En un ambient eufòric, ha proclamat "l'Oriol torna" i ha qualificat la sentència del TJUE de "victòria històrica, que senta doctrina". "Cap mala pràctica d'un Estat no podrà evitar que allò que volen els ciutadans europeus a les urnes no s'expressi al Parlament europeu", ha afegit. Per al dirigent republicà, "s'ha vulnerat el dret no només d'Oriol Junqueras sinó dels ciutadans que van votar els eurodiputats independentistes". Aragonès també ha reclamat a l'Estat que compleixi la sentència del TJUE.

L'alegria també ha estat important a JxCat, tot i que el mateix matí s'ha conegut la condemna a inhabilitació a Quim Torra per part del TSJC pel cas dels llaços grocs. La qüestió és que la sentència del TJUE, en principi obre la porta a què Carles Puigdemont i Toni Comín -i d'aquí uns mesos també Clara Ponsatí- passin a tenir immunitat, ja que també van ser proclamats eurodiputats. Puigdemont ha participat per videoconferència en la reunió del grup parlamentari de JxCat, on ha proclamat que "la pròxima reunió del grup serà a Catalunya".



Amb tot, fonts de la formació citades pel diari Ara han aclarit que es referia a la Catalunya Nord, bàsicament perquè els seus advocats no confien que l'Estat respectés la seva immunitat parlamentària si, com sembla, el TJUE li acaba reconeixent. En qualsevol cas, Puigdemont s'ha mostrat convençut que aviat podrà estar al Parlament Europeu.



Today, the @EUCourtPress made Justice. Democracy, the vote of the people, has won against authoritarian forces. Today the European Union becames stronger. @ourvoteseu. See you (soon) at the @Europarl_EN https://t.co/rx5Q4aYkaG — Carles Puigdemont (@KRLS) December 19, 2019

Per part de la CUP, la diputada al Congrés Mireia Vehí considera que la sentència evidencia que el del Procés ha estat un "judici polític" i ha reclamat l'alliberament de tots els presos polítics.

La sentència del TJUE és clara: s’han vulnerat els drets democràtics d’Oriol Junqueras. I això reforça l’evidència que el judici del TS ha sigut un judici polític, i q les penes son exemplaritzants per castigar la desobediència civil massiva com a via de canvi #FreeThemAll — Mireia Vehí (@Mireia_veca) December 19, 2019

Per part dels comuns, la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, considera que la decisió del TJUE és una "bufetada al Tribunal Suprem" i que "es torna a fer evident que la judicialització de la política no resoldrà un conflicte que és polític. L'única via és el diàleg i la negociació". També ha celebrat la sentència EH Bildu, que ha reclamat l'alliberament "immediat" de Junqueras i considera que el Suprem ha vulnerat els seus drets. El president del PNB, Andoni Ortuzar, s'ha mostrat també satisfet amb la sentència i ha expressat el seu desig de veure'l aviat "lliure" i "assegut" al seu escó a Europa. A més, ha recomanat al sistema judicial espanyol una "ràpida revisió del seu funcionament".



Els tres partits de la dreta espanyola, en canvi, han coincidit a rebutjar amb contundència la sentència del TJUE, i han posat èmfasi en què Junqueras està "condemnat".