Milers de persones, unes 10.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat davant la Prefectura de la policia espanyola a la Via Laietana cap les 19:30 hores, un cop conclosa la manifestació multitudinària convocada al carrer Marina, en la dotzena jornada de rebuig social contra la sentència del Suprem.



Es tractava d'un acte protesta contra la violència policial. A la primera línia, els manifestants han llançat pilotes de plàstic de joguina i de colors als agents que formaven cordó davant de comissaria. Denunciaven d'aquesta manera l'ús de bales de goma durant les protestes de la setmana passada. "Us tornarem les vostres pilotes" era el lema de la concentració.



La tensió ha augmentat quan agents dels Mossos d'Esquadra han volgut buidar la zona de manifestants i han carregat contra ells poc després de les 21.00 hores, quan es començaven a produir alguns llançaments d'objectes.

Entorn de les 22 hores, la policia catalana ha avançat amb les seves furgonetes cap la plaça Urquinaona i ha realitzat noves càrregues. La policia ha provocat corredisses amb el llançament de projectils de 'foam' contra un grup de manifestants, que ha aconseguit dispersar per altres carrers del centre de Barcelona. En alguns moments s'han produït enfrontaments realment durs quan un grup de Mossos d'Esquadra ha quedat aïllat.



La policia espanyola també ha decidit intervenir-hi i ha detingut tres persones si més no.

Així detenia la policia espanyola a un manifestant a Via Laietana, mentre cridava desesperat: "que no he hecho nada, hijos de puta, que no he tirado nada". pic.twitter.com/ss5bjjYwnS — Sergi Pinkman (@sergipinkman) October 26, 2019

Alguns manifestants s'han desplaçat cap a altres carrers i han bolcat tanques i altres objectes per muntar petites barricades al Passeig de Gràcia i al carrer de Casp, Han calat foc a contenidors d'escombraries d'aquesta zona, al mateix temps que les furgonetes dels Mossos es movien a gran velocitat per intentar buidar completament també aquesta via.



Una altra vegada agents de @mossos realitzen la tècnica del “carrussel” per a dispersar manifestants. Insistim que és una pràctica no regulada i que posa en perill la integritat física de les manifestants.pic.twitter.com/Nb5GbOgniM — IRIDIA (@centre_IRIDIA) October 26, 2019

El Sistema d'Emergències Mèdiques ha informat sobre l'atenció mèdica prestada a quinze persones, sis de les quals han estat traslladades a centres hospitalaris. Un agent dels Mossos d'Esquadra ha resultat ferit de gravetat quan ha caigut d'un dels seus vehicles quan es posava en marxa.



El vídeo on es veu com ha resultat ferit greu un dels agent dels Mossos d'Esquadra en caure del vehicle policial aquesta nit https://t.co/IT44sAiOn0 (Vídeo: Toni Monné) pic.twitter.com/66RXHkrCUK — 324.cat (@324cat) October 26, 2019

A l'avinguda Meridiana, d'altra banda, una cinquantena de persones han tallat de nou la nit d'aquest dissabte aquesta via de Barcelona també en protesta per la sentència del procés.



De la mateixa manera que en els darrers dies, un grup de veïns de la zona ha tallat aquesta via barcelonina mentre reclamaven la llibertat dels presos polítics.