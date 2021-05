El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimarts des de Brussel·les que la decisió que prengui sobre els indults "tindrà molt present els valors constitucionals, de concòrdia, d'entesa i de superació de la crisi". Sánchez, en una roda de premsa després de la cimera de la UE, ha indicat que encara cal esperar als informes del Tribunal Suprem, però ha assegurat que la decisió posterior del seu Govern no estarà basada, "ni en la venjança, ni en la revenja", ha dit.

El cap de l'Executiu estatal, a més, ha tornat a demanar la creació d'una taula de partits a Catalunya, tal com han fet reiterats cops tant els socialistes de Madrid com el PSC, més enllà de la taula de diàleg que hi ha establerta amb el Govern espanyol, i ha defensat que "els catalans parlin entre catalans". El president espanyol ha valorat els fets del referèndum de l'octubre de 2017 com "un esquinçament per a la societat catalana i també per a la societat espanyola".

Sánchez, però, ha afirmat que encara que hi hagi persones que defensen altres tesis, creu que "els valors constitucionals no es troben ni en la revenja ni en la venjança, i sí en la concòrdia, l'enteniment, el diàleg, el respecte a les lleis, a la Constitució i a la legalitat, que és on sempre s'ha mogut el Govern". I ha afegit: "Cal buscar un horitzó de convivència i concòrdia".

A més, el cap de l'Executiu espanyol també s'ha mostrat obert a reformar el Codi Penal pel que fa al delicte de sedició i ha assegurat que és necessari actualitzar la seva regulació, "perquè no és aliè al que dicten democràcies consolidades que tenim a prop", ha afirmat. D'aquesta manera, Sánchez persisteix en la seva intencionalitat d'incidir en una via de diàleg amb Catalunya, amb la taula de diàleg com a aposta principal. "Tots hem de mirar al futur, aprendre dels errors i abraçar aquests valors constitucionals", va dir.