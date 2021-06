Amb la catifa vermella de les elits econòmiques i un independentisme contestatari retrobat als carrers. Així ha arribat el president espanyol, Pedro Sánchez, al Liceu de Barcelona, on ha anunciat formalment l’aprovació dels indults als presos polítics aquest dimarts en una conferència pomposa a la qual no ha assistit cap representant del Govern de la Generalitat, en considerar-la propaganda. L’assistència s'ha limitat una determinada primera línia econòmica del país, després que Sánchez rebés la setmana passada l’aval de l’empresariat per atorgar la mesura de gràcia als dirigents polítics empresonaets. "Demà, pensant en l’esperit nacional de la concòrdia, proposaré al Consell de Ministres concedir els indults als nou presos independentistes", explicava durant el seu discurs.



Tot just havia transmès el gran anunci compareixent davant de la seva audiència quan uns crits per part de dues persones des del fons de la sala han fet perdre el fil per uns instants al cap de l’Executiu espanyol: "Independència, és l’única solució! Visca la terra! Els indults són submissió!", deien, mentre alguns dels assistents els recriminaven la seva protesta: "No teniu arguments". "Totes les opinions són benvingudes", redirigia Sánchez des del faristol. Es tractava de dos convidats que, abillats amb una bandera de l’organització juvenil Arran i una estelada, hi han assistit amb les invitacions dels diputats de la CUP. Segons ha pogut saber Públic, la policia els ha identificat un cop fora de la sala. L’acció l’ha reivindicat Arran, que ha difós el vídeo del moment:

En paral·lel, a les portes del Liceu, el president espanyol es trobava en la contramanifestació organitzada a les portes de la institució. Els selectes convidats s’han topat amb la mobilització de centenars de persones convocades per Òmnium Cultural, l’ANC, Poble Lliure -partit integrat dins de la CUP- i l’organització juvenil La Forja, on sí que han assistit els diputats anticapitalistes Dolors Sabater, Xavier Pellicer i Carles Riera. Un complet desplegament de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos ha blindat els accessos, tot i que els manifestants han pogut arribar a les seves portes per rebre alguns dels assistents davant la mirada atònita dels nouvinguts turistes postcovid que comencen a repoblar les terrasses de paella i sangria de la Rambla. Els convocants lamenten que els indults s'oblidin dels 3.000 represaliats independentistes des del referèndum. De fet, arriben pocs dies després de la condemna a cinc anys de presó al jove Marcel Vivet.



Per la seva banda, els convidats, de vestit i corbata, arribaven a peu o amb cotxe blindat, com ho ha fet el comte Javier Godó, trobant-se amb xiulades, cridòria i algun pot de fum. D’altres, com l’excap del PSC Pere Navarro optaven per escapolir-se per darrere i accedir pel carrer Sant Pau d’amagatotis. A Pedro Sánchez, però, l’ha rebut la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Conillera, a l’accés principal.

Assistència de pedigrí

La "societat civil" amb la qual el Govern espanyol assegurava que comptaria a Catalunya ha estat conformada per l’alt empresariat del país: Javier Godó, III Comte de Godó; l’exdirector de La Vanguardia Marius Carol i el director actual, Jordi Juan; el president del Cercle d’Economia, Javier Faus, o el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. També hi ha assistit els líders dels sindicats majoritaris, Camil Ros (UGT) i Javier Pacheco (CCOO), així com Josep Ramon Bosch, l’expresident de Societat Civil Catalana (SCC) i de l’organització d’extrema dreta Som a Temps.



El món polític ha comptat amb una àmplia representació de l’univers socialista, com els diputats Eva Granados, Alicia Romero, Ferran Pedret i Ramon Espadaler, secretari general d'Unides per Avançar, així com alcaldesses destacades com Núria Marin (l’Hospitalet de Llobregat) o Raquel Sánchez (Gavà). També s’hi ha vist l’exalcalde de Barcelona i exministre socialistes, Joan Clos. Els comuns tampoc han enlletgit la presència del president espanyol i han fet acte d’assistència l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i els diputats d’En Comú Podem Jéssica Albiach i David Cid.



La gran absència ha vingut des de la Generalitat, molesta per l’arribada sobrevinguda de l’Executiu espanyol a qui acusen d’haver convocat la conferència amb l’únic objectiu de treure rèdit polític. El president català, Pere Aragonès, ha mantingut la seva agenda i ha marxat a visitar les Terres de l’Ebre, mentre el vicepresident Jordi Puigneró qualificava l’acte de "màrqueting": "Hauria d’anar al Parlament, que és on rau la sobirania del poble de Catalunya, i donar les explicacions pertinents". La presidenta del Parlament, Laura Borràs, també plantava Sánchez amb una carta on li retreia "l’actitud repressiva" de l’Estat: "El veritable retrobament que desitjo que es produeixi ben aviat és el de l’Estat espanyol amb la via de la política i de la negociació".

Un cop finalitzat l’acte, Sánchez ha baixat del faristol i ha començat a recórrer el passadís per ser el primer a marxar. El seu pas, però, l’ha entorpit la militant històrica d’Unió Democràtica Guiomar Amell que, davant la sorpresa de tothom, s’ha aixecat amb una tímida posició contestatària portant una papallona groga a la camisa. Sánchez l’ha convidat a acompanyar-lo i, segons han informat fonts de la Delegació del Govern espanyol, han mantingut una breu conversa de "cordial" i "satisfactòria"