El president de la Generalitat, Quim Torra, ha ha fet aquest diumenge una crida a fer una marxa pels drets civils i nacionals del país i pel dret a l'autodeterminació i ha avançat d'aquesta manera una part del missatge que té previst comunicar el pròxim dimarts, en la conferència que pronunciarà al Teatre Nacional de Catalunya.



"Units, si ho fem guanyarem. No tingueu cap dubte, cap por", ha afirmat en un acte d'homenatge a l'ex-conseller empresonat Josep Rull, organitzat a Terrassa (Vallès Occidental) en ocasió del seu 50è aniversari.

Torra ha remarcat la seva confiança en l'actitud de la Catalunya mobilitzada en favor de la independència. "Estem al costat correcte de la història". El poble català "no sap fer les coses" d'una altra manera que "pacíficament" i "democràticament", ha assegurat.



I ha criticat amb contundència el procés judicial contra els implicats en el referèndum de l’1-O, que ha qualificat de “farsa” i “vergonya”. "Hem de posar tot l’accent” en aquesta gran farsa, ha insistit.

El president català ha tornat sobre la idea que va llançar el passat 17 d'agost davant la presó de Lledoners: “Nosaltres no anem a defensar-nos de res, anem a acusar l’Estat d’aquesta indecència, de que cada dia que els nostres presos són a la presó és una autèntica vergonya”. “I aquesta vergonya l’hem de lluitar plegats”, ha dit.



La Plaça Vella de Terrassa, ciutat d'on és originari Rull, es trobava plena a vessar. En l'homenatge han participat també el músic Lluís Llach, que ha interpretat un fragment la seva cançó No és això, i la dona de l'ex-conseller, Meritxell Lluís, que ha llegit una carta del seu marit escrita des de la presó, en la qual assenyala que “després de la humiliació severíssima a la que ha estat sotmesa la cúpula del poder judicial espanyol per les democràcies més avançades d’Europa, ens trobarem un Tribunal Suprem desbocat".

Acte d'homenatge a l'ex-conseller empresonat Josep Rull, a la Plaça Vella de Terrassa. EFE / Alejandro García

"Assumim que no tindrem un judici just en un tribunal imparcial”, adverteix Rull en el seu escrit. “Ho proclamem alt i clar: l’única senta justa és l’absolució, simplement perquè no hem comès cap delicte”, assegura.

La celebració del 50 aniversari de Josep Rull ha comptat també amb altres actuacions musicals, com la interpretació de la "La cançó dels indignats", una versió d'"Els miserables" interpretada per una coral de Terrassa.



Les tres colles castelleres de Terrassa han aixecat uns pilars per sumar-se a l'aniversari de l'exconseller i s'ha pogut veure i escoltar un missatge gravat pel president Carles Puigdemontl, que li ha pronosticat que d'aquesta situació "en sortirem enfortits i més lliures internament i col·lectiva".