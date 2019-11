El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat el recurs d’empara del president d’ERC, Oriol Junqueras, en contra de la seva presó preventiva. Ara bé, la gran novetat és que el TC ha trencat la seva unanimitat sobre una qüestió vinculada als presos polítics independentistes. I és que nou dels magistrats han votat en contra del recurs de l’exvicepresident del Govern, però tres -Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer- han emès un vot particular discrepant contra la decisió del tribunal.



L'alt tribunal assenyala que les decisions judicials que Junqueras ha recorregut, que també inclou la vulneració de la participació i representació polítiques, compleixen amb les exigències constitucionals de "previsió legal, finalitat legítima i proporcionalitat". En les properes hores o dies el TC ha de resoldre un segon recurs del líder d'ERC, en aquest cas contra la decisió del jutge del Suprem Pablo Llarena de prohibir-li sortir de la presó el gener del 2018 per prendre possessió de l'acta de diputat en la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya.

Encara que fonts jurídiques consultades per l'agència Efe insisteixen que discrepar forma part de la tònica general de tots els tribunals, dins el ple sempre ha existit la voluntat de decidir per unanimitat, conscients que les defenses dels presos polítics intentaran buscar qualsevol escletxa de divisió al tribunal. En aquest sentit, els vots particulars afavoreixen l'estratègia d'acudir en darrer terme al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).



Junqueras, condemnat a 13 anys de presó, va recórrer davant el TC les actuacions del Suprem que confirmaven la presó preventiva -situació en la qual va estar gairebé dos anys- en al·legar que s'havien vulnerat els seus drets fonamentals a la llibertat ideològica i d'expressió, el seu dret a la tutela judicial efectiva, a la presumpció d'innocència i a la vida familiar.



Queixes que no admet el tribunal en la seva sentència, de la qual de moment només s'ha conegut la decisió i en la qual desestima el recurs respecte als altres drets suposadament vulnerats: llibertat personal, aplicació de la presó provisional, dret a la participació i representació polítiques i accés a càrrec públic i drets a la defensa i a la legalitat penal.



Segons les fonts consultades, el recurs de Junqueras era un dels que suscitava més complexitat i, després de la seva resolució, s'obre la porta al fet que el tribunal comenci a decidir sobre la llista de recursos dels altres presos polítics. La sentència també ha comptat amb un vot particular concurrent de el magistrat Santiago Martínez-Varés, que està d'acord amb la decisió de la majoria, però no amb l'argumentació utilitzada.