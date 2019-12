La Unió de Pagesos recorda que la gent del camp viu amb preocupació la vulneració de drets i llibertats elementals al conjunt del país. "En els darrers anys hem empitjorat", ha explicat el seu coordinador general, Joan Caball, davant els participants en una de les tres tractorades simultànies convocades per aquest sindicat a diferents comarques catalanes per protestar contra la repressió.



Centenars de tractors s'han concentrat aquest dissabte a diferents punts del territori, de gairebé totes les comarques catalanes, i han marxat fins els centres penitenciaris de Lledoners (Bages), Mas d'Enric (Tarragonès) i Puig de les Basses (Alt Empordà), on es troben privats de llibertat els dirigents independentistes condemnats pel Tribunal Suprem.



Les tres columnes de tractors han fet coincidir la seva arribada a les presons poc abans de les dotze del migdia. A Lledoners han dibuixat amb les seves màquines la paraula "Llibertat".



El sindicat ha denunciat la persecució judicial i les investigacions obertes contra milers de persones acusades d'haver participat en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i en protestes contra la repressió. "S'estan conculcant drets i llibertats. S'està condemnant la llibertat d'expressió, la llibertat de manifestació", això no hauria de passar en un Estat democràtic", ha declarat Caball davant la presó de Puig de les Basses. El coordinador general del sindicat agrari català ha assegurat a més que sortiran de nou a les carreteres i continuaran amb les seves mobilitzacions mentre es mantinguin les mesures de repressió.

La sentència del TJUE "decanta la balança"

En conversa amb el diari Públic, Caball ha reconegut la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre els drets polítics d'Oriol Junqueras com un fet significatiu que "comença a decantar la balança cap al costat de la raó".



No oblida el dirigent de la pagesia catalana l'ascens de l'extrema dreta a diferents països d'Europa, però assenyala que l'Europa actual és un club que exigeix respecte per drets elementals a qui vol ser ser-hi. "L'Estat espanyol amb lletres grosses", diu per referir-se no només a les administracions sinó també als grans poders econòmics, ha d'entendre que "la cosa no pot seguir així".

No preveu Joan Caball que la sentència del TJUE porti un canvi immediat de posició del poder judicial espanyol, que permeti l'alliberament d'Oriol Junqueras, però sí creu, no obstant això, que Pedro Sánchez aconseguirà el nombre de vots necessaris per ser investit president del Govern, perquè "en cas contrari s'aniria cap a un govern d'extrema dreta recentralitzadora".