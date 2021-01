La pressió assistencial va en augment a Catalunya, que a més registra gairebé 4.000 nous casos de Covid

Les previsions dels experts segueixen complint-se fil per randa i l'epidèmia de coronavirus continua empitjorant a Catalunya, una situació que tot apunta que es mantindrà els propers dies. Això significa que el risc de rebrot i la velocitat de propagació o taxa Rt persisteixen a nivells molt elevats i que la pressió assistencial va a més, amb cada cop més pacients Covid als hospitals i a les unitats de cures intensives.



Segons el darrer balanç del Departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han comunicat 3.950 nous casos, mentre que la incidència acumulada de positius acumulada a 14 dies per 100.000 habitant s'enfila a 437, 23 més que en l'anterior informe. De fet, aquesta setmana s'han acumulat diverses jornades amb més de 4.000 casos diaris, un nivell que s'apropa al pitjor moment de la segona onada. Una dada especialment preocupant és que els últims set dies el 10,1% de les proves PCR o test d'antígens han donat positiu, més del doble del 5% que fixa l'OMS com a llindar de control de l'epidèmia.



Paral·lelament, el risc de rebrot segueix desbocat i arriba als 615 punts, 29 més que dijous i la marca més elevada des del 8 de novembre, és a dir, dels últims dos mesos. La taxa Rt cau una centèsima, però amb 1,46 segueix en un nivell molt elevat, de clara expansió dels contagis. A més a més, s'han confirmat 42 noves morts per la malaltia, de manera que des de l'esclat del coronavirus a Catalunya ja han perdut la vida 17.485 persones.

Finalment, com dèiem, la pressió assistencial s'intensifica, ja que hi ha 2.199 pacients Covid als hospitals, 49 més que ahir i la dada més elevada del 18 de novembre. Per posar-hi perspectiva, el matí de Nadal hi havia 1.520 ingressats amb Covid, de manera que en tot just 14 dies la xifra ha crescut en 679, el que significa un 44,7% més. Tampoc millora la situació a les UCI, ja que ara mateix hi ha 429 persones amb Covid, 11 més que dijous i el volum més elevat des del 2 de desembre.



L'endemà que entressin en vigor les noves restriccions aprovades pel Govern, com ara el confinament municipal, experts com Clara Prats o Àlex Arenas ja adverteixen que probablement no n'hi haurà prou i que d'aquí uns dies caldrà anar més enllà, tant per l'elevada pressió assistencial com pel volum molt important de casos diaris que s'estan registrant. Un extrem que tampoc es descarta des del Govern.