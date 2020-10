La pressió veïnal força un acord entre l'Ajuntament i Caixabank per aturar el desallotjament del Sindicat de Manters

Aturat el desallotjament "imminent" dels locals al Raval ocupats per La Caracola, el Sindicat de Manters i l'Espacio del Inmigrante, així com pel Sindicat d'Habitatge del Raval. Així ho ha anunciat el regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, que ha explicat que s'ha arribat a un acord d'última hora amb la propietat, CaixaBank, per evitar el desallotjament dels locals, que tenien data de desnonament oberta fins al 15 d'octubre. Des de primera hora de matí, desenes de persones s'han concentrat davant el local per evitar que la policia intervingués l'espai.

Segons Serra, a iniciativa de l'Ajuntament s'ha acordat amb CaixaBank iniciar un procés de mediació d'un màxim de 45 dies per trobar una alternativa conjunta per reallotjar les persones en situació de vulnerabilitat que viuen als locals i alhora buscar un espai alternatiu per a la tasca social, per exemple, del sindicat.

"El que no acceptàvem era un acord en què fos l'Ajuntament l'únic que assumís la seva responsabilitat", ha dit Serra, que ha remarcat que l'acord "corresponsabilitza" tant el consistori com l'entitat financera.

"Volem que La Caixa posi alternatives", ha apuntat. Segons ell, en cap cas s'entendria que els locals quedessin buits i tornessin a ser ocupats per activitats delictives, com havia passat en el passat. Per la seva banda, el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha indicat que els locals són de gairebé 500 metres quadrats i durant anys han estat buits. "Fa mesos que estan ocupats per persones i col·lectius que treballen pel barri i omplen de vida uns locals que estarien buits únicament per especular amb ells", ha afegit.

Per això, ha dit, "el millor" que es pot fer és donar continuïtat als col·lectius i alhora atendre les persones vulnerables que hi viuen. "Portem mesos mediant amb La Caixa, s'ha accelerat tot plegat en les últimes hores pel desnonament obert", ha matisat Rabassa. Així, en definitiva, l'acord preveu buscar alternatives habitacionals pels veïns que viuen als locals i alhora trobar espais perquè els col·lectius desenvolupin la seva tasca social. Segons Rabassa, a La Caracola hi ha entre dos i quatre persones i també una família que està en contacte amb els serveis socials.

Resposta dels col·lectius

Lamine Sarr, membre del Sindicat Manter, ha explicat en declaracions a l'ACN que l'ocupació del local on són ara responia a la "inseguretat" i les queixes dels veïns pels narcopisos. "Hem fet molts projectes, tallers, com cosir bates i mascaretes durant la pandèmia", ha remarcat Sarr, assegurant que ho han fet sense rebre "res" per part de les administracions.

De cara el termini que s'obre ara per trobar alternatives, Sarr espera trobar una solució tots junts. Per la seva banda, Adrián, de l'Espacio del Inmigrante, també ha destacat que durant la crisi els col·lectius han seguit funcionant oferint menjar i assessorament als migrants. "Avui veiem que tota aquesta feina està reconeguda pel barri del Raval, que s'ha mobilitzat, però no per part de les institucions, que han estat absents fins al final", ha lamentat.