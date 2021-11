Si les coses no es tomben les properes setmanes, el 23 de desembre s'hauran aprovat tant els pressupostos de la Generalitat com els de l'Ajuntament de Barcelona per a l'any vinent. Si més no, aquesta és la voluntat dels Comuns, segons ha verbalitzat la seva líder al Parlament, Jéssica Albiach, en una roda de premsa al Parlament per detallar les claus del preacord tancat aquest dilluns al matí amb el Govern de la Generalitat per, d'entrada, retirar l'esmena a la totalitat als comptes i en les properes setmanes tancar una entesa definitiva. La votació definitiva dels pressupostos de la Generalitat serà l'esmentat 23 de desembre.



"Acabem de retirar l'esmena a la totalitat per permetre la tramitació dels pressupostos, després d'arribar a un preacord per tirar endavant els pressupostos, és un primer pas per seguir negociant", ha arrencat Albiach. La dirigent d'En Comú Podem no ha amagat que l'entesa també ha estat possible gràcies al canvi de posició d'ERC a Barcelona, ja que la formació liderada per Ernest Maragall a la capital ha anunciat que, finalment, facilitarà l'aprovació dels comptes a la ciutat.



"Davant del canvi de paradigma econòmic, calia també un canvi de paradigma polític i això vol dir negociar i dialogar entre diferents. avui estem treballant per obrir un nou temps per a Catalunya, lluny de les velles inèrcies i posant els nostres diputats al servei de millorar la vida de la gent", ha exposat la presidenta d'En Comú Podem.



Aquestes són les claus dels preacord sobre els comptes assolit entre el Govern i En Comú Podem:

Impuls del tren

Amb la voluntat d'avançar cap a un nou paradigma de mobilitat, basat en el tren, els Comuns i la Generalitat han acordat impulsar projectes com el tramvia del Camp de Tarragona, el del Bages i el de la Costa Brava, han insistit en la congelació de les tarifes del transport públic metropolità -confirmada ja fa algunes setmanes-, a banda de treballar per desenvolupar una xarxa de Rodalies a Lleida, allargar la R8 fins a Vilafranca i recuperar el servei del tren Avant des de Tortosa fins a Barcelona.

Energètica pública i remunicipalitzacions de l'aigua

Com ja havia acordat el Govern amb la CUP, el pacte amb En Comú Podem també contempla que l'any vinent es posarà en marxa l'energètica pública i, a més a més, segons ha detallat Albiach es desenvoluparan "11 comunitats energètiques". L'altra novetat és que es crearà una oficina per a la remunicipalització de l'aigua, que assessori i acompanyi els municipis que vulguin passar a tenir una gestió totalment públic del servei.

Més recursos per a la indústria

La reindustrialització de Catalunya és una altra de les potes del preacord, que es materialitzarà en que la inversió del pacte nacional per a la indústria passa d'uns fons de 50 milions a 76, a banda que es destinaran més de 200 milions en inversió per a la indústria i les empreses, s'augmentaran els recursos per a la formació i també se n'abocaran més a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I).

1.000 milions en habitatge

La partida en Habitatge serà de les més que creixerà amb els pressupostos de la Generalitat de l'any vinent, ja que es passarà de tot just 300 milions a 1.000. Precisament aquesta és la xifra que havia reivindicat la CUP les darreres setmanes i a la qual ja havia accedit el Govern. En el projecte de pressupostos aprovada al Consell Executiu la xifra quedava limitada a 750.

Sanitat

També hi ha el compromís de tirar endavant la internalització dels serveis telefònics del 061 i el 112, i Albiach ha assegurat que els "propers dies tindrem un acord per impulsar el psicòleg públic i el dentista públic", dues de les grans demandes en sanitat d'En Comú Podem.



En un altre àmbit, també es crearà un mecanisme per legalitzar i dignificar el treball de cures i de neteja de la llar. Alhora, Albiach no ha amagat que mantenen discrepàncies en qüestions importants, com ara el projecte de BCN World, que de moment el Govern manté vigent i que negociaran aquesta qüestió en les quatre setmanes que resten pel debat final sobre els pressupostos.