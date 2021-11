Com ja havia anunciat, la CUP no s'ha mogut de la seva esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat, amb l'argument que estan allunyats de les polítiques transformadores que, al seu parer, necessiten les classes treballadores, mantenen l'aposta pels macroprojectes i, a més a més, no van acompanyats d'un horitzó per exercir novament l'autodeterminació. L'encarregada de defensar l'esmena cupaire ha estat la seva portaveu parlamentària, Eulàlia Reguant, que ha volgut posar en relleu que la pandèmia va posar de manifest la feblesa del sistema de salut pública, marcat per anys de retallades i l'aposta público-privades, però també d'una societat "més terciaritzada i precaritzada".



A banda de denunciar que la desindustrialització de Catalunya és, en part, conseqüència de l'entrada a la UE fa tres dècades i mitja, Reguant ha advertit que l'actual context econòmic -marcat per una nova crisi capitalista- "augmenta la pobresa i la desigualtat". I ha reivindicat la "sobirania dels pobles" com a element imprescindible per "fer front al capital financer mafiós" i per "avançar cap a un futur al servei de la vida i de la majoria social del país". En aquest sentit, Reguant ha contraposat el "diuen que el país necessitat uns pressupostos", amb la idea que el "país necessita canvis polítics profunds i polítiques transformadores", sense les quals "no millorarem la vida de la gent treballadora".

La diputada anticapitalista també ha criticat els comptes aprovats pel Govern, amb l'argument que són els pressupostos "dels macroprojectes i del turisme" i, bàsicament, "serviran perquè res no canviï". A nivell propositiu, Reguant ha plantejat "cinc motors de canvi" que, al seu parer, haurien de recollir els comptes: "impuls a la industrialització del país, cal desmarcar-se de model que només es basi en especulació immobiliària i turisme; impuls del sector públic en ensenyament, sanitat i serveis socials i guanyar terreny a l'ogipoli en banca, aigua i energia; garantir el dret a l'habitatge, no s'hi val mercadejar amb aquest dret; renda bàsica universal per redistribuir els recursos; i fer front a l'emergència climàtica de manera clara i decidida".

La CUP donarà suport al Govern "si està al costat de la gent"

A banda de criticar al Govern que porti "setmanes fent propaganda", perquè aquests "no són uns pressupostos expansius ni transformadors", Reguant ha insistit que els comptes presentats responen "a la consolidació de les receptes [neoliberals] que ens han dut a la situació actual" i "responen a la consolidació d'un triple pacte d'estabilització institucional, com s'ha fet més visible avui", amb l'acord per tirar endavant també els pressupostos de Barcelona.



A més a més, ha assegurat que el Govern segueix la "dinàmica sociovergent de tota la vida", amb l'aposta pels macroprojectes: "el progrés no són més aeroports i ports, no són més hotels i casinos com el Hard Rock, no són uns Jocs d'Hivern enmig d'una emergència climàtica", ha reblat Reguant. La portaveu cupaire ha conclòs dient que donarà suport al Govern, si aquest "està al costat de la gent i fixa un horitzó per a l'autodeterminació", però no si és per tirar endavant un pressupostos "dels macroprojectes i el turisme".