Si el Govern espanyol no mou fitxa ben avia amb la protecció del català a la futura llei estatal de l'audiovisual, se li pot complicar la tramitació i la possible aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) de l'any vinent. ERC, que amb l'actual situació política és un aliat imprescindible si el Govern de Sánchez vol tirar endavant els comptes, ha apujat un esglaó el seu nivell de crítica i directament ja ha avisat que hi presentarà una esmena a la totalitat si abans no es blinda el català a la llei de l'audiovisual. Junts, de la seva banda, decidirà dijous si presenta o no una esmena a la totalitat als PGE. Divendres és el darrer dia per registrar-la. El debat sobre les esmenes a la totalitat dels pressupostos se celebrarà el dijous 4 de novembre al Congrés.



En concret, segons ha anunciat en roda de premsa la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, la formació presentarà l'esmena a la totalitat als PGE si abans de divendres el català no queda blindat en la llei de l'audiovisual. A banda, també reclama que el Govern espanyol avaluï els compliments dels acords previs amb els republicans. Vilalta ha afegit que la protecció de la llengua catalana és una "pedra grossa al camí" de cara a negociar els pressupostos espanyols, i que és "imprescindible" complir els acords actuals. Son les dues "condicions" d'ERC per deixar passar el primer tràmit dels comptes. En el següent escenari, el partit afegiria altres peticions -com Rodalies-, per tal de negociar els pressupostos de l'Estat.

La principal demanda pel que fa a la Llei de l'audiovisual és que la normativa garanteixi un percentatge de producció i doblatge en català, un fet que en l'esborrany actual només es contempla pel castellà, un fet que deixaria la llengua en dificultats per convèncer les grans plataformes a fer-ho voluntàriament. Sobre el compliment dels acords entre el Govern espanyol i ERC, Vilalta ha reconegut que el mecanisme per fer el seguiment de l'execució pressupostària del 2021, acordat amb el PSOE, "no ha funcionat".



Junts per Catalunya, per la seva banda, decidirà dijous en una reunió extraordinària si presenta una esmena a la totalitat als pressupostos espanyols. Així ho ha explicat la vicepresidenta i portaveu del partit, Elsa Artadi, qui ha deixat la porta oberta a què l'esmena es presenti conjuntament amb ERC. En aquest sentit, Artadi ha tornat a insistir en la necessitat de fer "front comú" a Madrid per tal de "fer valer" el "poder" dels partits catalans.



La portaveu ha explicat que l'esmena ja està redactada, de manera que la decisió la poden prendre "a l'últim minut". Segons ha detallat, els principals temes que influiran en la decisió seran en relació amb el traspàs de Rodalies, la llei de l'audiovisual i la gestió dels fons covid. Artadi ha avançat que a la reunió també hi participarà el conseller d'Economia, Jaume Giró.