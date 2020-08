La portaveu parlamentària del Partits dels Socialistes de Catalunya (PSC), Eva Granados, ha demanat a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que "per una vegada sigui valenta", s'allunyi de l'estratègia de "confrontació" que propugna el president de la Generalitat, Quim Torra, i aposti per una "negociació intel·ligent" amb l'Estat a fi d'aconseguir més recursos per a Catalunya.



La dirigent socialista fa aquesta crida als republicans en una entrevista amb Efe, a pocs dies que el president del Govern, Pedro Sánchez, es reuneixi amb el portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, per a abordar el projecte pressupostari per a 2021.

"Que per una vegada ERC sigui valenta, que no es lliuri a la confrontació i que pensi en el conjunt de Catalunya. Que faci una negociació intel·ligent, que s'assegui amb el Govern i que parli", ha afirmat Granados.



Quan parla de "negociació intel·ligent", la vice-primera secretària del PSC dóna resposta a l'expressió "confrontació intel·ligent", que va utilitzar l'expresident català Carles Puigdemont el passat dia 21 d'agost a Prada de Conflent (Catalunya Nord) per definir quin havia de ser, en la seva opinió, la línia d'actuació de l'independentisme per als pròxims mesos.

Granados ha lamentat que el líder de JxCat persisteixi en la defensa d'una via que ja s'ha demostrat que "no aporta res positiu a Catalunya" i ha demanat a ERC que no es deixi arrossegar per la "pressió" dels sectors postconvergents en contra del diàleg.

"Sempre acaben cedint"

"Que per una vegada no els vencin el pols, que sempre acaben cedint. En el moment en què Puigdemont i Torra comencen a fer pressió, Aragonès i ERC acaben cedint i el que semblava que era la seva aposta deixa de ser-ho", ha insistit.



En aquest sentit, ha recordat que els republicans van fer bandera del diàleg tant en la campanya electoral de les eleccions generals del novembre de 2019 com en les negociacions posteriors per a la investidura de Sánchez.



De fet, per a la portaveu parlamentària del PSC "l'ideal" seria poder tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve amb la mateixa majoria que va facilitar el Govern de coalició entre PSOE i Unides Podemos. "I si pot ser, més", ha precisat en al·lusió a Ciutadans.