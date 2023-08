El preu de l'habitatge a Catalunya puja fins als 2.474 euros per metre quadrat en el segon trimestre, un 4,2% més que el primer

El preu de l'habitatge a Catalunya no para d'encarir-se. Segons el Col·legi de Registradors de la Propietat, durant el segon trimestre de 2023 va pujar fins als 2.474 euros per metre quadrat, un 4,2% més respecte el trimestre anterior. Aquesta xifra és 1,1 punts per sobre de la mitjana de l'Estat, que va enfilar-se un 3,1% més respecte el primer trimestre i es va situar en 1.979 euros.

Ara bé, desglossem per tipus d'habitatge: si ens fixem en els nous, el preu va incrementar un 9,6% a Catalunya, fins als 2.747 per metre quadrat. En el cas dels de segona mà, la pujada va ser del 3%, fins als 2.417 euros per metre quadrat.

El preu dels pisos nous a Catalunya va pujar un 9,6%

Pel que fa a les compravendres, se'n van realitzar un total de 24.210 entre abril i juny, un 4,8% menys que els primers mesos de l'any. Si ho segmentem, 4.058 eren pisos nous (-5,3%) i 20.152 eren de segona mà (-4,7%).



A escala estatal

Quant al conjunt d'Espanya, el preu dels habitatges nous va augmentar un 4,1%, mentre que el del pisos de segona mà es va enfilar un 2,7%. Aquestes xifres fan entendre perquè la compravenda també va retrocedir a l'Estat: es van dur a terme un 5,7% menys d'operacions amb pisos nous i un 5,6% menys amb els de segona mà.



La resta de comunitats també han patit increments en el preu de l'habitatge: Madrid encapçala la llista amb 3.299 euros per metre quadrat, seguit de les Illes Balears (3.214 euros) i País Basc (2.943 euros). Catalunya se situaria en quarta posició. Els preus més baixos pertanyen a Castella-La Manxa (864 euros) i Extremadura (783 euros).