El preu del lloguer segueix disparat i els nous contractes arriben als 868 euros a Catalunya i als 1.193 a Barcelona

El preu del lloguer continua marcant rècords a Catalunya, especialment a Barcelona, on el preu mitjà dels nous contractes signats durant el primer trimestre de l'any es va situar en els 1.193,41 euros, és a dir, 15 euros més que els últims tres mesos del 2023, assolint un nou màxim històric. Si es compara amb el mateix període de l'any passat, el preu mitjà del lloguer a Barcelona es va enfilar fins a un 9,7%.

A Catalunya, el preu del lloguer es va situar en els 868,85 euros, un 6,9% més que el mateix període de l'any passat i un 1,7% més que el quart trimestre del 2023. A la capital catalana la tendència a l'alça dels preus es manté des del tercer trimestre del 2021, quan aleshores es va registrar a Barcelona un lloguer de 903,28 euros de mitjana.

Així es desprèn de les últimes dades de les fiances de lloguer de l'Incasòl (Institut Català del Sòl), publicades aquest dilluns. Cal recordar que són dades sobre els nous contractes signats en el primer trimestre del 2024, una part molt petita de tot el parc de lloguer.

Pel que fa el nombre de contractes a la capital catalana, va caure un 9,8% en relació al període entre gener i març del 2023, fins als 9.826 però va créixer un 15,2% si es compara amb el quart trimestre del 2023.

Sarrià-Sant Gervasi, el districte més car amb diferència

Pel que fa el lloguer mitjà per districtes, el lloguer es va enfilar per sobre els 1.000 euros en tots ells excepte en tres (Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó). Sarrià Sant Gervasi es va situar com el lloguer més car, amb 1.651 euros; seguit de Les Corts (1.388 euros), l'Eixample (1.349 euros), Gràcia (1.200 euros) i Sant Martí (1.140 euros). El preu mitjà més baix durant els tres primers mesos del 2024 el trobem a Nou Barris, amb 828 euros mensuals.



Lleida, on el lloguer és més baix

En el conjunt del país, el lloguer més alt de mitjana durant el primer trimestre del 2024 va correspondre al conjunt de les comarques de Barcelona, amb 957,64 euros (40 euros més que l'últim trimestre del 2023); seguit de les de Girona (668,46 euros), de les de Tarragona (588,25 euros) i de les de Lleida (502,90 euros).

Per comarques, el Barcelonès es manté com l'única que supera els 1.000 euros en el lloguer mensual, amb 1.120,67 euros durant el primer trimestre de l'any, mentre que altres amb un import també elevat són el Garraf, amb 929,29 euros, el Baix Llobregat de 889,51 euros o el Maresme, amb 867,81 euros.